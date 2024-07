Simona Ventura, in lacrime per il marito: una morte che non si supera | Vicinanza nel dolore

Un dolore che non si supera, Simona Ventura in lacrime per il marito Giovanni Terzi. Una morte che spezza il cuore.

Nemmeno è trascorso un mese dal loro matrimonio che subito la coppia è stata investita da un dolore atroce. Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono sposati lo scorso 6 luglio a Rimini dopo ben sei anni di relazione costellata sia da momenti felici e spensierati che da quelli più bui e difficili che nessuno vorrebbe mai affrontare.

La coppia è stata messa a dura prova soprattutto quando il giornalista Giovanni Terzi ha scoperto di avere una malattia genetica piuttosto grave che colpisce i polmoni. La conduttrice Simona Ventura, però, non si è di certo tirata indietro ed ha deciso di stare accanto all’uomo della sua vita per sempre, in salute e in malattia.

Tuttavia, di recente il dolore e la tragedia li ha colpiti nuovamente e questo ha provocato una rottura nel cuore della Ventura che sarà dura risanare. La donna si è ritrovata in lacrime per il marito e per la morte che, si sa, è sempre complicata da sopportare. Un dolore che nemmeno Simona pensava di poter provare ma che l’ha trafitta poche settimane dopo le sue nozze.

La presentatrice è stata accanto al suo amato marito fin da sempre e fino all’ultimo e con lui ha condiviso il dolore tremendo della morte che lo ha colpito da vicino. Il lutto è uno stadio della vita che tutti dobbiamo affrontare, prima o poi, ma la cosa importante è farlo con qualcuno che amiamo al nostro fianco e questo è stato il caso di Simona e Giovanni.

Un dolore immenso

Poco tempo fa, il giornalista Terzi ha pubblicato un post sul suo profilo social di Instagram scrivendo una lunga dedica ai suoi genitori che non ci sono più da diversi anni. Il post è accompagnato da una foto che ritrae un Giovanni Terzi bimbo assieme alla sua mamma e al suo papà e le parole che seguono tale scatto sono piene di affetto, dolore e tristezza.

La morte non si supera mai e il tempo serve solo ad abituarci alla perdita di qualcuno a noi caro, ma quando si parla della dipartita dei propri genitori non c’è davvero niente che possa sanare la ferita o farci abituare al dolore. Il giornalista ha scritto che ancora oggi sente la loro mancanza e che li vorrebbe avere accanto, soprattutto ora che è felice.

La reazione di Simona Ventura

Il post di Terzi è stato inondato di numerosi commenti da parte di colleghi e amici pieni di affetto, comprensione e cordoglio ma quello che spicca di più fra tutti (almeno per il cuore di Giovanni) è quello scritto dalla sua amata Ventura. La conduttrice ha speso parole affettuose e amorevoli rivolte al suo neo-marito, dimostrando di essere sempre pronto a sostenerlo.

Simona Ventura ha espressamente scritto che leggendo il post del marito si è commossa ma non si è definita sorpresa del pensiero profondo rivelato dal giornalista, perché la donna lo conosce molto bene. Il messaggio si è poi concluso con un semplice ma significativo ‘ti amo’ e una valanga di cuoricini rossi.