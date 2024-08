Elisabetta Gregoraci, scatta la denuncia per diffamazione: si è superato il limite dopo quelle parole | Adesso deve pagare

Elisabetta Gregoraci, scatta la denuncia per diffamazione: dopo le dure parole che sono state dette si è superato il limite.

Sul proprio profilo Instagram, all’account @elisabettagregoracireal, la show girl Elisabetta Gregoraci ha risposto a un follower che le ha consigliato di «diffidare diva e donna per i commenti beceri» che le sono stati rivolti.

Gregoraci ha risposto su Instagram che avrebbe seguito il consiglio.

Ma a che cosa si riferiscono le parole diffuse sui social network? Quale è l’episodio a cui si riferiscono la show girl e il follower?

Per comprendere che cosa sia accaduto, occorre ritornare indietro di un paio di giorni e soffermarsi sulle notizie di gossip che vedono proprio Gregoraci protagonista.

Il gossip su Elisabetta Gregoraci e il commento sui social: che cosa è accaduto in questi giorni?

Elisabetta Gregoraci è nata a Soverato, in provincia di Catanzaro in Calabria, nel febbraio del 1980. Conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella italiana, Gregoraci mosse i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo nel 1997 quando dopo essere stata eletta Miss Calabria al concorso di bellezza Miss Italia prese parte alle finali nazionali di Salsomaggiore Terme, dove ottenne il titolo di Miss Sorriso.

Nel 2006 balza il suo nome è diventato centrale nella cronaca rosa internazionale per la relazione con l’imprenditore Flavio Briatore, allora direttore generale della scuderia di Formula 1 della Renault. I due si sposano nel 2008 e si separano nel 2017. Nel 2010 dalla loro unione nasce il figlio Nathan Falco Briatore. Da due anni la donna è legata al ricco imprenditore Giulio Fratini. Come la show girl ha raccontato al settimanale Chi, la relazione con Fratini procede bene. Nonostante ciò, pochi giorni fa sono state diffuse delle foto che hanno subito accesso l’attenzione del gossip. Ma che cosa mostrano gli scatti fotografici?

Che cosa sta succedendo tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: le foto di Diva e Donna e l’attenzione del gossip

Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato pochi giorni fa delle foto che vedono protagonista Elisabetta Gregoraci. Gli scatti hanno fatto molto discutere il mondo del gossip che subito si è interrogato circa la situazione sentimentale della showgirl. Le immagini mostrano Gregoraci mentre è abbracciata con Alessandro Basciano, su una barca a Capri. Basciano, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip e dalla rottura con Sophie Codegoni con la quale un anno fa ha avuto la figlia Céline Blue, avrebbe dunque preso il posto di Giulio Fratini.

Gli scatti ufficiali sui social mostrano Elisabetta a Lampedusa. La foto su Diva e Donna testimonierebbe quindi una fuga romantica della show girl a Lampedusa. Di fronte alle accuse, Gregoraci ha annunciato che prenderà provvedimenti contro il settimanale e i paparazzi. Questa frase smentirebbe di fatto l’addio a Giulio Fratini da parte di Elisabetta Gregoraci.