Giulia Salemi, la morte improvvisa ha cambiato tutto: una vita distrutta dal dolore | L’amica le ha voltato le spalle

Un lutto improvviso può demolire una persona e Giulia Salemi lo sa bene. Anche in una situazione drammatica come questa, l’amica l’ha mollata.

Giulia Salemi è uno dei personaggi della televisione italiana più in voga e seguiti di sempre e nonostante la vita le abbia regolato momenti di successo, felicità e positività, anche lei ha conosciuto una delle emozioni più difficili e terrificanti che si possono provare: il dolore che la morte può provocare.

Una situazione davvero complicata per la Salemi che si è vista costretta ad affrontare un lutto improvviso e precoce in un momento delicato della sua vita. I fan dell’influencer si sono detti preoccupati e in forte ansia ma sanno che Giulia è forte e riesce ad affrontare qualsiasi tipo di sfida la vita le mette davanti.

Il lutto non l’ha toccata personalmente ma riguarda una persona molto vicino a lei. Stiamo parlando della modella Dayane Mello e del tremendo lutto che ha colpito la sua famiglia quando era al Grande Fratello. Durante il GF VIP 5, la Mello ha ricevuto una delle notizie più terribili di sempre, ovvero la morte prematura del suo giovane fratello.

In quel momento, Dayane non sapeva più cosa fare, aveva la mente in tilt e chiusa nella casa più spiata d’Italia la situazione è diventata ancora più difficile. Per fortuna, però, la Mello non era sola e ha trovato una persona speciale che le è stata accanto. Stiamo parlando di Giulia Salemi, anche lei concorrente di quel Grande Fratello VIP, che ha aiutato la modella ha metabolizzare l’evento.

Un’amicizia in frantumi

Quando la notizia è arrivata, Dayane Mello si è sentita travolta come da un uragano mortale ma la vicinanza della Salemi l’ha aiutata parecchio. La Mello ha affermato che Giulia è stata l’unica a starle accanto e a riuscire a farla ridere anche in un momento tragico come quello della scoperta di aver perso un fratello.

Un’amicizia profonda nata da un episodio tragico che però è continuata anche fuori dalla casa del GF. Per diverso tempo le due ragazze sono state inseparabili ma poi qualcosa si è rotto tra loro e Dayane ha deciso di interrompere la sua amicizia con la Salemi. La modella ha poi spiegato le sue ragioni, sottolineando come Giulia si sia costruita un personaggio adatto allo spettacolo e che non riesce mai a uscire da tale ruolo. Una continua recita che Dayane non poteva più sopportare.

Non tutto è perduto

In queste ultime settimane Giulia Salemi ha monopolizzato l’attenzione dei mass media con un annuncio a dir poco lieto. Tramite un post pubblicato su Instagram, la giovane donna ha dichiarato di essere incinta del suo primogenito e la notizia ha riempito di gioia sia lei che i suoi follower. Giulia e Pierpaolo Pretelli stanno per diventare genitori (anche se per lui è la seconda volta).

Proprio l’esperienza di Pretelli sta aiutando la Salemi a tranquillizzarsi e i fan della Mello, cogliendo l’argomento Salemi al balzo, le hanno chiesto se le due avessero fatto pace. Dayane ha risposto positivamente alla domanda sottolineando come Giulia abbia fatto parte di uno dei momenti più importanti della sua vita.