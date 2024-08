Fabrizio Corona, sgancia la bomba su Alice Campello e Alvaro Morata: ecco la verità sulla rottura | Retroscena che non sapeva nessuno

Fabrizio Corona, sgancia la bomba su Alice Campello e Alvaro Morata: ecco la verità sulla rottura, arriva il retroscena che non sapeva nessuno.

Sulla pagina Instagram di @dillinger news tv, quotidiano di Fabrizio Corona, vengono condivisi post con le ultime notizie di gossip.

L’attenzione dei media è adesso incentrata sull’influencer Alice Campello e il calciatore Alvaro Morata.

La coppia tanto amata dai fan ha appena diffuso l’annuncio della propria separazione.

Sulla vicenda è intervenuto anche Fabrizio Corona. L’esperto del gossip ha fatto luce sulla questione, facendo emergere dettagli inediti.

Le parole di Fabrizio Corona sulla rottura tra Alice Campello e Alvaro Morata

Alice Campello, nata a Mestre nel 1995. Diventata famosa sui social per i suoi consigli su stile e beauty, Alice ha conosciuto giovanissima Alvaro Morata, al tempo un giovane calciatore spagnolo appena approdato alla Juventus dal Real Madrid. Solo un anno dopo essersi incontrati, i due si sono sposati a Venezia otto anni fa. L’anno successivo sono nati i primi due figli, i gemellini Alessandro e Leonardo. Il terzo genito Edoardo è nato nel 2020. Nel gennaio dello scorso anno è nata nel gennaio 2023.

Proprio in questi giorni, la coppia ha comunicato la separazione, tra la tristezza e la sorpresa dei fan. In molti sono intervenuti a commentare l’annuncio e tra questi anche Fabrizio Corona.

Campello e Morata si separano: il post di Corona su Instagram svela dettagli inediti

Fabrizio Corona sul suo sito Dillingernews si è esposto sulla rottura tra Alice Campello e Alvaro Morata. Definendo l’influencer e il calciatore come la «coppia perfetta, giovani, bellissimi, ricchissimi, famosissimi, con dei figli perfetti, nati come se fossero disegnati da un pittore con una cronologia temporale anch’essa perfetta», Corona ha ricordato che l’ultima foto d’amore postata su Instagram era di due giorni prima dell’annuncio della fine del matrimonio.

L’esperto di gossip si riferisce alle parole di Alice e di Alvaro che hanno chiesto di non diffondere pettegolezzi sul web parlando di tradimenti perché non ci sono stati. Fabrizio Corona, che sta per diventare padre per la seconda volta, dice che il problema non è il tradimento ma che “uno dei due, molto probabilmente lui, non solo avrà tradito ma si sarà anche innamorato. Basterà un mese e la storia vera uscirà sui giornali”.