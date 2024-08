Francesca Fagnani, deve lasciare Belve per un nuovo lavoro: ecco cosa dovrà fare | Una buona scelta?

Non vedremo Francesca Fagnani nel ruolo iconica di domatrice di Belve, lascia il programma per un nuovo progetto. Ha fatto bene?

Negli ultimi anni Francesca Fagnani si è fatta ampiamente conoscere al grande pubblico col suo programma Belve, intervistando VIP e politici con domande spesso scomode.

“Che belva sei?”: cominciano così le interviste della giornalista che tanti hanno imparato ad amare, e a ogni puntata il pubblico italiano è curiosissimo di sapere cosa risponderanno i VIP e quanto si esporranno.

Adesso però qualcosa sta per cambiare, o almeno così sembra: sul web si è diffusa la voce che Fagnani lascerà il programma e non la vedremo più nei panni di domatrice il prossimo autunno. Si tratta di un cambiamento improvviso e inaspettato.

Il pubblico non vuole dire addio al programma e spera che la giornalista faccia un passo indietro. Molti si chiedono se la trasmissione continuerà a esistere senza di lei e, in caso positivo, se sarà la stessa cosa. I dubbi aumentano.

Belve

Belve è in onda dal 2018, ma ha ottenuto un grande successo solo da due anni a questa parte grazie ai VIP che è riuscito ad accaparrarsi, e grazie ovviamente alla bravura di Fagnani che riesce a tenere il pubblico incollato allo schermo. Ormai gli italiani ne sono convinti: la trasmissione non sarebbe la stessa senza di lei.

Adesso però sembra che il futuro del programma sia incerto: Fagnani è pronta a imbarcarsi in una nuova avventura e molti hanno paura che possa lasciare Belve per seguire un’altra strada. Ma è davvero così? Ecco qual è il futuro televisivo della giornalista.

I prossimi progetti di Francesca Fagnani

Da qualche giorno molti parlano del fatto che la conduttrice di Belve possa lasciare il programma tanto amato, ma la verità è che la conduzione è salva: Fagnani continuerà a domare i vip, ma il 27 luglio la vedremo anche a La Nuit des Étoiles insieme ad Anbeta Toromani. Le due presenteranno il gala di danza classica internazionale a Olbia, in Piazza Crispi. Un’occasione unica per vedere all’opera i più grandi ballerini del mondo.

La giornalista, insieme a Toromani, guiderà le esibizioni e accompagnerà gli italiani tra le bellissime coreografie dei professionisti. Purtroppo pare che non potremo assistere a questo evento in televisione, ma i fortunati presenti non si dimenticheranno una notte del genere. E chi temeva per il futuro di Fagnani, ora può tirare un sospiro di sollievo: la giornalista sta semplicemente esplorando nuove opportunità, com’è giusto che sia. L’appuntamento con Belve rimane e il pubblico non vede già l’ora di ricominciare.