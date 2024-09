Regina Elisabetta, ha sempre avuto una controfigura per gli eventi: ma come mai non ce ne siamo mai accorti? Il retroscena assurdo

Il mistero della doppia Regina: una controfigura per gli eventi pubblici? Come mai nessuno se n’è mai accorto?

Da sempre la famiglia reale britannica è al centro di leggende, curiosità e teorie cospirazioniste. Tra queste, una delle più bizzarre e intriganti riguarda la figura della Regina Elisabetta II. Secondo alcune voci, la regina avrebbe avuto una controfigura che l’avrebbe sostituita in numerosi eventi pubblici nel corso del suo lungo regno.

Ma come è possibile che nessuno si sia mai accorto di questo dettaglio? L’idea di una controfigura per la regina potrebbe sembrare assurda a prima vista, ma per alcuni esperti di questioni reali non è del tutto improbabile.

La monarchia britannica è un’istituzione che si basa sulla tradizione e sul rispetto di un rigido protocollo, e la presenza della regina in determinati eventi è considerata fondamentale. Tuttavia, considerando l’età avanzata e i numerosi impegni a cui la sovrana era chiamata a partecipare, è possibile che in alcune occasioni una controfigura sia stata utilizzata per alleggerire il peso delle sue apparizioni pubbliche.

La controfigura, se realmente esistita, avrebbe dovuto somigliare in modo straordinario alla regina, sia nell’aspetto fisico che nei gesti e nelle espressioni. Una preparazione meticolosa, un trucco accurato e un’attenzione maniacale ai dettagli avrebbero reso possibile questo inganno.

Perché non ce ne siamo mai accorti?

Il fatto che nessuno si sia mai accorto della presunta controfigura potrebbe dipendere da diversi fattori. Innanzitutto, la presenza della regina in pubblico è sempre stata circondata da un’atmosfera di rispetto e deferenza, che potrebbe aver dissuaso molti dal mettere in dubbio la sua autenticità. Inoltre, la famiglia reale è sempre stata molto attenta a controllare l’immagine della sovrana, e qualsiasi irregolarità sarebbe stata prontamente nascosta dai media e dagli addetti alla sicurezza.

Si tratta di Ella Slack, Ella, una donna britannica ormai ottantenne, che avrebbe preso il posto della Regina in svariate occasioni. Se la teoria della controfigura è vera, questo solleva domande interessanti su quanto sappiamo davvero della famiglia reale e del ruolo che la regina ha ricoperto per più di 70 anni. È possibile che la sovrana più famosa del mondo abbia delegato a un’altra persona alcuni dei suoi compiti pubblici?

Ella Slack: La donna che vive la vita della Regina Elisabetta in anticipo

Ella Slack non è una figura regale, né un membro della famiglia reale britannica, ma ha trascorso buona parte della sua vita a vivere come una regina. Ella ha ricoperto un ruolo unico e affascinante: è stata per oltre tre decenni la “sosia di prova” della Regina Elisabetta II. In pratica, ha sperimentato in anteprima molti degli eventi che la sovrana avrebbe poi affrontato, dalla parata del Trooping the Colour alle cerimonie di Stato.

Il lavoro di Ella Slack non consisteva nel sostituire la Regina in occasioni pubbliche, ma nel garantire che tutto fosse perfetto per Sua Maestà durante eventi ufficiali. In qualità di sosia di prova, Ella ha partecipato a innumerevoli prove generali, assistendo gli organizzatori nel mettere a punto ogni dettaglio degli eventi, assicurandosi che i protocolli fossero seguiti scrupolosamente. Il suo compito era quello di sedere dove la Regina avrebbe dovuto sedersi, camminare lungo i percorsi che la Regina avrebbe percorso e assicurarsi che la telecamera, le luci e le angolazioni fossero perfette. Un lavoro di precisione e dedizione che richiedeva la massima attenzione ai dettagli.

Una vita nella scia di sua maestà

Slack è stata coinvolta in questa insolita carriera per più di 30 anni. È stata scelta per la sua statura simile a quella della Regina (che misurava 1,63 m) e per la sua capacità di muoversi con grazia e compostezza, qualità essenziali per rappresentare una figura di tale importanza, anche se solo per prove tecniche. Ella ha viaggiato in carrozze reali, è salita su navi e ha persino assistito a prove per eventi come il discorso della Regina al Parlamento. Nonostante abbia vissuto esperienze così vicine alla vita reale di una sovrana, Ella non ha mai indossato la corona o il mantello regale, mantenendo sempre il rispetto per il ruolo che stava interpretando.

Pur avendo lavorato a stretto contatto con molti membri dello staff reale e aver frequentato alcuni degli eventi più esclusivi del calendario reale, Ella Slack non ha mai cercato di guadagnare fama per il suo ruolo. Ha sempre mantenuto un profilo basso, evitando i riflettori, in linea con il suo approccio discreto e professionale. La sua dedizione e il suo lavoro meticoloso sono stati apprezzati dalla famiglia reale, anche se il suo ruolo è rimasto sconosciuto alla maggior parte del pubblico fino a poco tempo fa. Ella ha affermato di non aver mai incontrato personalmente la Regina Elisabetta II, ma ha sempre svolto il suo lavoro con la consapevolezza della responsabilità che comportava.