Ida Platano, torna sul trono di Uomini e Donne: la conferma dal dietro le quinte | Sul trono con…

Uomini e Donne si confermerà essere sempre avvincente e il ritorno di Ida lo renderà ancora più interessante. I fan non vedono l’ora.

Il dating show più amato e seguito di sempre sta per tornare e nell’attesa della prima puntata di Uomini e Donne prevista per il 9 settembre, lo scorso 28 agosto è stato registrato il primo episodio. Una delle protagonista della scorsa edizione è stata senza dubbio Ida Platano ed è praticamente confermato che sarà presente anche in questa nuova edizione che sta per iniziare.

Il suo ritorno è probabile al 99% perché durante la registrazione della prima puntata, come ha fatto notare Lorenzo Pugnaloni, in studio è stato allestito un quarto trono rimasto vuoto. Molto probabilmente era destinato alla Platano che, per motivi di salute, non c’era alla registrazione del primo episodio.

La sua assenza non ha scoraggiato a far credere che lei possa tornare ad essere una delle protagoniste della nuova edizione di U&D. La pagina social sologossip.it ha chiesto su Instagram il parare del popolo del web riguardo questa indiscrezione che potrebbe diventare realtà e le sue reazioni sono state molto chiare.

Praticamente tutti gli utenti hanno dimostrato disappunto nei loro commenti al pensiero che Ida Platano possa tornare sul trono di Uomini e Donne. In molti pensano che la donna non abbia nessuna intenzione di trovare il vero amore e che stia lì soltanto per fama e denaro, come fa la sua collega del trono over Gemma Galgani.

Lo scontro attesissimo

Nonostante il malcontento generale degli utenti del web e dei telespettatori, Ida Platano potrebbe attirare su di sè molta attenzione riguardo ad un confronto attesissimo che potrebbe svelarsi nelle prime puntate di Uomini e Donne. Stiamo parlando del rapporto tra lei e Mario Cusitore che sembra non aver mollato la presa.

Infatti, sempre stando a quanto Lorenzo Pugnalone ha riportato, per tutta l’estate Mario avrebbe provato a riavvicinarsi alla Platano ma lei sembra non avergli dato corda. Anzi, Ida è molto convinta di non volerne più sapere e potrebbe decidere di sedersi nuovamente sul trono di U&D per rimettersi in gioco e provare a trovare la sua metà.

Ida come Gemma

L’indiscrezione riguardante Ida Platano è quasi confermata, per via di quel quarto trono restato vuoto e l’atteso confronto con Mario. Staremo a vedere se la giovane donna sceglierà di restare a U&D oppure proverà a trovare l’amore fuori dal piccolo schermo. Per quanto riguarda Gemma Galgani, invece, Lorenzo Pugnalone ha confermato la sua presenza nella nuova edizione del dating show condotto da Maria De Filippi.

Ovviamente Gemma sarà la protagonista del trono over e nella prima puntata si dovrà sciogliere il nodo della sua frequentazione con Pietro Tartaglione durata per tutta questa estate 2024. La nuova edizione di Uomini e Donne partirà il prossimo 9 settembre e i fan del dating show non vedono l’ora di gustarsi le storie e gli intrichi dei protagonisti.