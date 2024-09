Sergio D’Ottavi, ha tradito Greta con un’altra ragazza: sono stati fotografati insieme proprio adesso | La verità sulla rottura

Dopo i vari indizi lasciati sui social e i mille dubbi dei fan arriva la verità sulla rottura tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavo.

Nei scorsi giorni in tanti avevano sospettato che la storia d’amore tra l’ex tentatrice di Temptation Island, Greta Rossetti, e lo chef Sergio D’Ottavo fosse finita.

Ebbene tutti i dubbi erano fondati dal momento che è uscita la notizia ufficiale direttamente tramite un post su Instagram.

La stessa Greta ha comunicato la fine della sua relazione con Sergio, relazione iniziata sotto i riflettori del reality show di Alfonso Signorini. L’influencer ha spiegato come sono andate le cose e come si sente in questo difficile momento. Ma non è tutto qui.

Il punto di rottura

La coppia, nata nella casa del Grande Fratello, aveva già affrontato una crisi simile in passato, ma sembrava aver ritrovato la serenità. Dopo le voci circolate in rete a seguito di un video che ritraeva Sergio D’Ottavi in discoteca a Bali, è arrivata la conferma ufficiale. “Mi ritrovo nuovamente qui a scrivere un comunicato alle 5 del mattino”, ha scritto Greta, lasciando intendere un momento di grande dispiacere. L’ex gieffina ha poi spiegato ai suoi follower che “le cose cambiano in fretta e a volte non puoi fare altro che accettarle”.

“Io non vi nego che il comunicato ve lo sto pubblicando ora a distanza di giorni perché fino all’ultimo, forse fino ad ora ho sperato non fosse così. Ma a volte non puoi fare altro, devi solo accettare. Per il rispetto di quella che è stata per me questa relazione, i motivi li terrò privati (e non credete a tutto quello che leggete).” ha aggiunto. Sottolineando l’autenticità del loro legame ha anche detto: “Ovviamente ringrazio tutte le persone che ci hanno creduto e sostenuto, forse non siamo stati la coppia perfetta che si esponeva tanto, soprattutto nell’ultimo periodo ma per scelta di entrambi perché stavamo costruendo tanto (per questo ancora non ci credo) ma vi assicuro che c’è stato quel legame forte che avete visto”.

Tradimento?

Il motivo della rottura non è così chiaro e a sollevare qualche ipotesi sono persone vicine ai due. In particolare, più che un’ipotesi, sembra esserci una tesi a sostegno di un vero e proprio tradimento da parte di Sergio. A rendere questo pensiero noto al pubblico è la regina del gossip Deianira alla quale sono arrivate varie segnalazioni.

Da come afferma la persona che ha scritto a Deianira, il perché della fine della storia tra Greta e Sergio potrebbe essere l’arrivo di una vecchia fiamma dello chef. Sarà davvero così? Al momento non ci è dato saperlo.