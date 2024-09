Un Posto al Sole, anticipazioni sconvolgenti: tra colpi di pistola e nascite succede l’impensabile | Tenetevi forte

Le prossime puntate di UPAS vi terranno sulle spine e vi sconvolgeranno con i loro avvenimenti. Aspettatevi di tutto.

La serie televisiva 100% Made in Italy aprirà le porte di settembre con delle puntate sconvolgenti che lasceranno senza parole tutti gli affezionati telespettatori. Un Posto al Sole andrà in onda, come sempre, dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50 e adesso scopriamo le sorprendenti anticipazioni dei primi episodi di settembre.

Scopriremo Clara sia ormai pronta per il parto ma nel frattempo Eduardo dovrà fare i conti con due sicari che vogliono farlo fuori. Inaspettatamente, però, arriverà Alberto che costringerà Eduardo a prendere una decisione tra due scelte che lui stesso gli proporrà. Michele e Silvia proveranno a far riconciliare Guido e Mariella ma il tentativo non andrà a buon fine.

I due, però, si renderanno conto che continuare a stare lontani non risolve nulla. Alberto si renderà conto in che guai è finito dopo lo scontri piuttosto acceso con Sabbiese e malgrado gli sforzi di Michele e Silvia, tra Guido e Mariella ci sarà ancora molto attrito. Valeria deciderà di restare a casa con Niko per convincerlo a non farsi influenzare troppo da suo padre.

L’organizzazione del parco archeologico avrà diversi problemi e questo porterà scompiglio e confusione nella vita di Manuela, che scoprirà una verità a dir poco agghiacciante che potrebbe sconvolgerle la vita. Niko si sentirà in pericolo e proverà a chiedere ad Alberto di interpellare la polizia, mentre Clara sarà sempre più convinta a non perdonare il suo ex.

Un chiodo fisso

Il processo è sempre più vicino e Ida teme che sua zia potrebbe influenzare negativamente i giudici. Dall’altra parte, Roberto sembrerà essere molto convinto e pronto a tutto pur di vincere. Manuela scoprirà che Costabile l’ha ingannata e avrà timore che il suo progetto possa sgretolarsi davanti ai suoi occhi.

Intanto c’è qualcuno che non riuscirà a togliersi un chiodo fisso dalla sua mente perché i suoi pensieri andranno soltanto verso un’unica persona. Si tratta di Samuel che non sarà in grado di smettere di pensare a Micaela anche dopo la fine della loro relazione. Chissà se qualcosa cambierà tra i due.

Una scelta difficile

Il processo inizierà e Ida si preparerà ad affrontarlo anche grazie al sostegno di Diego. Manuela sarà furiosa e indignata dopo aver scoperto il tradimento di Costabile ma Filippo e Serena le faranno una proposta allettante che potrebbe migliorare la situazione e far avverare il sogno di Manuela.

Nel frattempo, Nunzio e Rossella faranno di tutto per convincere Samuel a non raggiungere Micaela a Berlino. Una scelta davvero ardua per il giovane che non riesce a smettere di pensare alla ragazza. Scopriremo se Nunzio e Rossella saranno stati capaci di dissuadere Samuel o se il ragazzo partirà comunque.