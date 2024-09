La Promessa, chiusura di settimana imprevista: le speranze per Maria ormai sono pochissime | Ma succede l’imprevisto

La Promessa, anticipazioni incredibili. Una protagonista è “appesa ad un filo”. Quasi nessuna speranza e i fan si allarmano.

La soap opera “La Promessa”, che tiene incollati milioni di spettatori ogni giorno su Canale 5, si avvicina a una chiusura di settimana carica di tensione e sorprese. La settimana dal 5 settembre sarà particolarmente intensa, con le vicende dei protagonisti che si complicano ulteriormente, in un crescendo di emozioni e colpi di scena. A “La Promessa”, una lussuosa tenuta di famiglia, si intrecciano storie di amore, tradimento e segreti. La giovane Maria è scomparsa, e le ricerche per ritrovarla si fanno sempre più disperate.

Intanto, la famiglia e la servitù si confrontano con una serie di eventi inaspettati che minano ulteriormente la già fragile serenità del luogo. Con il passare dei giorni, le speranze di ritrovare Maria viva si riducono drammaticamente. Funes, il sergente incaricato delle indagini, scopre un indumento appartenente alla giovane tra gli effetti personali di un criminale, suscitando il timore che Maria possa aver subito la stessa tragica sorte della cameriera trovata morta a Jaén.

Tuttavia, proprio quando tutto sembra perduto, un imprevisto cambia le carte in tavola, dando una nuova speranza a chi teme per la vita della ragazza. Nel frattempo, Leonor scopre una verità sconvolgente: Curro e Martina non si sono limitati a un solo bacio, ma hanno intrecciato una vera e propria relazione. La giovane è furiosa e accusa la cugina di averle nascosto tutto, mostrando una profonda mancanza di fiducia. Martina, dal canto suo, cerca disperatamente di farsi perdonare, ma il loro rapporto sembra ormai compromesso.

Allo stesso tempo, Margarita e Don Lorenzo continuano a mettere sotto pressione Pelayo con le loro domande insistenti, spingendolo a lamentarsi con Catalina del loro comportamento. Petra, invece, si trova invischiata in una menzogna quando dice a Cruz che Feliciano non è suo figlio. La cameriera sostiene che la servitù abbia diffuso false voci su di lei per danneggiarla, e incredibilmente, la marchesa le crede.

Ricerche e nuove rivelazioni: la verità è vicina?

Le ricerche di Maria proseguono senza sosta. Durante una di queste, Lope incontra Vera, una ragazza in fuga dal padre violento. Il giovane, mosso da compassione, le offre rifugio a La Promessa, ma le impone di non lasciare mai la soffitta per evitare guai.

Nel frattempo, Funes informa Romulo e il resto della famiglia di aver identificato un’area dove potrebbe trovarsi Maria, accendendo una fiammella di speranza. Inoltre, fornisce ad Abel alcuni oggetti personali di Valentin, nella speranza che il dottore possa scoprire ulteriori indizi utili alle indagini.

Il 6 settembre gli animi si scaldano

Intanto, Catalina è furiosa con Margarita e Don Lorenzo per il modo in cui trattano Pelayo, mentre il litigio tra Leonor e Martina lascia perplessi sia i marchesi che Margarita. Anche Pia è in ansia: vedendo Petra sinceramente pentita, implora Feliciano di perdonarla, rivelando un lato più umano della cameriera. Jana, infine, confida alla governante di aver parlato a Curro di Diego, facendogli promettere di non rivelare nulla a nessuno, creando ulteriore tensione nella già complicata trama della serie.

Le prossime puntate di “La Promessa” promettono dunque di essere ricche di emozioni e colpi di scena, con il destino di Maria che rimane al centro dell’attenzione. Cosa accadrà? Non resta che seguire la soap per scoprirlo.