Adriano Celentano, “È scomparso..” arrivata la conferma sui social: la notizia lascia interdetti tutti | Cos’è successo

I social media sono in fermento. Un’ondata di post, commenti e condivisioni sta travolgendo il web dopo la diffusione della notizia su Adriano Celentano.

Una voce che ha accompagnato la vita di milioni di italiani sembra essere sparita nel nulla, un uomo che ha saputo conquistare il cuore del pubblico con la sua simpatia, la sua ironia e la sua voce inconfondibile.

Adriano Celentano, conosciuto anche come il “Molleggiato”, ha fatto ballare e sognare generazioni intere con successi come “Il ragazzo della via Gluck”, “Azzurro” e “Prisencolinensinainciusol”. La notizia che lo riguarda sta facendo il giro del web a velocità vertiginosa.

Protagonista indimenticabile di film come “Yuppi Du” e “Il bisbetico domato”, Celentano ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura italiana. Ma l’icona indiscussa della musica e dello spettacolo italiano “non risponde più al telefono” e questo preoccupa un’intera generazione che è cresciuta con le sue canzoni e i suoi film.

Cos’è successo?

Un mistero avvolge la figura del tanto amato Adriano Celentano. Teo Teocoli, in un’intervista che sta facendo discutere il mondo dello spettacolo, ha rivelato di non riuscire più a contattare il suo vecchio amico: “Adriano è scomparso, non risponde al telefono, non parla più con nessuno”. Un’amicizia che ha segnato un’epoca sembra giunta al termine. “Sono quattro anni che provo a contattarlo, almeno una frase storica, un “Ciao ragazzi”…”, ha ammesso l’attore, cabarettista e comico milanese, con un’evidente nota di amarezza nella voce. L’annuncio, fatto durante la registrazione al Castello Sforzesco durante il podcast Tintoria condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone, ha gettato una luce inaspettata sulla vita privata di uno dei più grandi artisti italiani.

“Era il mio idolo assoluto. Gli facevo il filo, andavo sempre sotto casa sua in via Gluck… Così diventai amico di Adriano, piano piano” Teocoli con queste parole piene di nostalgia ha tracciato un vivido ritratto della loro amicizia, partendo dagli umili inizi. Mentre raccontava l’esordio del loro legame l’amarezza ha preso il sopravvento sul suo stato d’animo: “Prima ero un codazzo, poi diventai amico, poi amicissimo e poi da cinque anni è finito tutto”.

Sparito nel nulla

“Lui è scomparso, non risponde al telefono, non parla più con nessuno” ripete lo storico amico di Celentano. “Ha avuto una delusione artistica però, che ca**o. Abbiamo fatto 40 compleanni insieme perché lui compiva gli anni il 6 gennaio quindi nel giorno dell’Epifania. Univa le due cose e abbiamo sempre fatto feste” aggiunge con molto rammarico Teocoli.

Dopo queste parole, i due conduttori del podcast Tintoria hanno lanciato un appello rivolto al grande artista: “Adriano, se ci sei batti un colpo“ nella speranza che possa farsi vivo.