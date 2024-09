Uomini e Donne, Maria De Filippi lo caccia dal programma e rientra ad Amici: il volto noto cambia lavoro | Che sprangata

Maria De Filippi ha nuovamente preso una decisione drastica, allontanando un volto noto dal parterre del dating show più famoso d’Italia.

L’attesa sta per finire perchè Uomini e Donne è alle porte e i fan del programma non vedono l’ora di tornare a seguire le vicende dei nuovi tronisti e dei protagonisti del parterre Over.

Le registrazioni sono già in corso e le prime anticipazioni promettono una stagione ricca di emozioni e colpi di scena. Francesca Sorrentino, Michele Longobardi e Alessio Pecorelli sono i nuovi tronisti che cercheranno di conquistare il cuore del pubblico.

Anche alcuni storici protagonisti del parterre Over sono stati confermati, garantendo momenti di grande intensità. Anche se la data di partenza è stata posticipata di una settimana rispetto alle prime indiscrezioni, l’entusiasmo dei fan non si è affievolito.

Ma c’è un personaggio che è coinvolto in un vero e proprio valzer tra i programmi di Maria De Filippi! Dopo essere stato cacciato dalla Queen di Mediaset e aver salutato Uomini e Donne, un volto noto è pronto a varcare la soglia di Amici.

Di chi si tratta?

Le speranze dei fan di rivederlo sul trono si sono infrante. Con una foto postata sui social, ha confermato la sua assenza alla prima registrazione di Uomini e Donne. Lo scatto, geolocalizzato a Forte dei Marmi, ha messo fine alle voci che lo volevano protagonista della nuova stagione del dating show. La notizia arriva dopo settimane di speculazioni e indiscrezioni che vedevano l’ex tentatore di Temptation Island, Carlo Marini, tra i papabili tronisti. La scelta di trascorrere la giornata al mare, lontano dai riflettori romani, ha dunque svelato i piani di Marini, che sembra preferire per il momento una vita più tranquilla e lontana dalle dinamiche televisive.

Il percorso di Carlo Marini a Uomini e Donne è stato segnato dalla conoscenza di Manuela Carriero lo scorso autunno, con cui ha condiviso qualche mese di corteggiamento. Dopo l’eliminazione reciproca, i due si sono recentemente riuniti per chiarire alcuni aspetti del loro rapporto. Nel frattempo, si intensificano i rumors sulla relazione tra Carlo e Martina, nata a Temptation Island, con avvistamenti sempre più rari della coppia. Ma dopo questa notizia, le speranze dei fan di rivedere Carlo, Raul e Martina confrontarsi a Uomini e Donne sembrano destinate a infrangersi.

Presto ad Amici

A seguito di recenti scatti pubblicati dallo stesso Carlo, dove sembra cimentarsi in complicate pose di danza, sono nate scherzose ipotesi su una sua possibile partecipazione al programma Amici.

Potrebbe diventare un prossimo ballerino della scuola proprio come ironizza Deianira scrivendo “Dopo essere stato scaricato da U&D ci prova con Amici, categoria ballo!”.