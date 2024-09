The Family, la soap è stata cancellata dal palinsesto Mediaset: non potrai vedere la fine su Canale 5 | Delusione dei fan

Dopo mesi di colpi di scena, amori tormentati e intrighi familiari, The Family si prepara a salutare il suo pubblico senza svelare la fine.

La soap opera turca, che ha conquistato il cuore degli italiani, ha tenuto con il fiato sospeso milioni di telespettatori, ma il suo epilogo rimane ancora avvolto nel mistero.

The Family si è rivelata una vera e propria hit dell’estate Mediaset, conquistando una media di circa 1,8 milioni di telespettatori al giorno e sfiorando spesso i due milioni. Un successo innegabile che ha posizionato la soap opera tra i programmi più amati della stagione.

Nonostante gli ottimi ascolti, la decisione di chiudere la serie è arrivata dalla Turchia, seguendo un trend ormai consolidato nel panorama televisivo turco.

Eliminata dal palinsesto Mediaset

The Family segue le vicende di una famiglia apparentemente perfetta, ma dietro le facciate impeccabili si nascondono segreti inconfessabili, passioni travolgenti e rivalità che metteranno a dura prova i legami familiari. Tradimenti, vendette e amori impossibili rendono la trama avvincente e ricca di colpi di scena. Dopo il successo della prima stagione, la soap opera turca tornerà con una seconda ed ultima serie. Tuttavia, in Italia, non sarà più possibile seguirla sui canali televisivi tradizionali.

Mediaset ha infatti deciso di riservare la serie alla sua piattaforma streaming, Infinity. Un cambiamento di rotta che potrebbe influenzare le abitudini di visione del pubblico. La serie turca, ispirata al celebre “I Soprano”, concluderà il suo percorso quindi con la seconda stagione, composta da poco più di 50 episodi dalla durata di circa 45 minuti l’uno disponibili dal 2 settembre. La decisione di spostare la soap opera in streaming potrebbe deludere alcuni telespettatori, ma Mediaset ha già in programma altre serie turche per il prossimo autunno che promettono di essere altrettanto avvincenti e appassionanti.

Un’autunno ricco di novità

Dopo aver spostato The Family sul sito streaming e dopo il mega successo di Endless Love, che si concluderà con la sua seconda stagione, Mediaset è pronto a tenere con il fiato sospeso tutti gli amanti delle soap opera ancora per un po’.

In autunno il palinsesto di Canale 5 si arricchirà infatti con le puntate inedite de La rosa della vendetta, che andrà in onda in prima serata a partire dal 1° settembre. Inoltre, Segreti di famiglia continuerà e troverà una nuova collocazione, andando in onda il mercoledì sera. Tre storie e tre destini accumunati da un unico obiettivo: conquistare il cuore del pubblico italiano.