“Un trauma per la vita”, My Home My Destiny mette a nudo la situazione: è più grave di quello che sembra | Potrebbe non riprendersi

Cosa succederà la prossima settimana a Zeynep e Mehdi? Scopriamo insieme le anticipazioni delle puntate della seconda stagione di My Home My Destiny.

Dal lunedì al venerdì, alle 14.45 su Canale 5, continua l’appuntamento con la soap turca che ha conquistato il pubblico italiano. Scopriamo insieme quali colpi di scena ci aspettano nelle puntate dal 11 al 13 settembre.

Con gli ultimi fuochi d’artificio che illuminano il cielo, nella puntata che andrà in onda mercoledì 11 settembre, vedremo la festa di compleanno di Zeynep giungere al termine. Mentre Barış e Savas si avviano verso l’uscita, il piccolo si volta verso Sakine e, con un’innocenza disarmante, la chiama “mamma”, invitandola a casa loro.

Un sorriso raggiante illumina il volto di Sakine. Nel frattempo, Zeynep, ancora fragile dopo il rapimento, tenta di riprendere la sua routine. I colleghi, per sostenerla, le organizzano una piccola festa a sorpresa. Ma la felicità è di breve durata. L’arrivo improvviso di Bayram, visibilmente ubriaco e agitato, getta un’ombra sulla celebrazione. Con parole offensive e atteggiamenti minacciosi, l’uomo mette Zeynep a disagio di fronte a tutti, riaprendo le ferite del passato.

Giovedì 12 settembre

Nel corso della puntata di giovedì 12 settembre, assisteremo a un nuovo colpo di scena. Cemile si reca in prigione per far visita a Mehdi. Con gli occhi lucidi, lo supplica di sposare Benal per il bene della piccola Mujgan. La bambina ha bisogno di una figura paterna e Cemile è convinta che Mehdi sia l’uomo più adatto. Lui, però, ha un’altra richiesta: chiede a Cemile di portare un regalo di compleanno a Zeynep.

La giovane donna è combattuta tra il desiderio di accontentare Mehdi e il suo rancore nei confronti dell’ex cognata. Alla fine, cede e decide di consegnare il misterioso dono. Mentre nella puntata che andrà in onda in giorno successivo, venerdì 13 settembre, che andrà a chiudere la prossima settimana di episodi i protagonisti sono ancora una volta i sentimenti di Cemile.

Una scelta difficile

Cemile, con il cuore spezzato dal dolore per la perdita della figlia Mujgan, vede nel matrimonio tra Benal e Mehdi l’unica ancora di salvezza. Convinta che solo così sua sorella potrà trovare un po’ di serenità e garantire un futuro alla piccola Mujgan, la spinge con tutte le sue forze a sposare Mehdi, nonostante sia recluso in carcere.

Benal si trova di fronte a un bivio: da un lato, il desiderio di dare a Mujgan una famiglia completa, dall’altro, la consapevolezza che Mehdi non la ama e che il suo cuore appartiene ancora a Zeynep. Pur consapevole delle difficoltà e dell’amore non corrisposto di Mehdi per Zeynep, Benal accetta di compiere questo passo, spinta dall’amore per sua sorella e dal desiderio di dare a sua figlia una famiglia.