“Corsa in ospedale”, anticipazioni Tempesta d’Amore: la situazione si fa drammatica e molto rischiosa | Potrebbe non farcela

Un personaggio amatissimo di Tempesta d’Amore è in grave pericolo, l’arrivo urgente in ospedale sconvolge tutti. Tragico epilogo.

Le nuove puntate della soap opera tedesca Tempesta d’Amore sorprenderanno il vasto pubblico che non si perde un solo appuntamento e si sintonizza tutti i giorni su Rete4 alle 9.45 per scoprire che cosa accadrà ai protagonisti di questa seguitissima serie televisiva. Nei prossimi episodi i colpi di scena non mancheranno di certo e il dramma busserà alla porta di uno di loro.

A seguito dell’incidente accaduto durante il corso dell’uscita con Vroni, Valentina è ancora del tutto sotto shock e questo suo stato d’animo mettere in grave pericolo sia la sua carriera che una persona in particolare. Infatti a causa del suo trauma, Valentina sbaglierà le cure mediche dedicate a Vanessa e le darà un farmaco che potrebbe metterla in grave pericolo.

Vanessa è in stato interessante e Valentina, per sbaglio, le somministrerà un farmaco non adatto alle donne incinte che potrebbe compromettere la sua gravidanza in maniera irrimediabile. Dopo essersi resa conto di questo terribile errore, Valentina entra in uno stato di panico che verrà accentuato a causa di uno spiacevole evento.

Dopo l’incidente in moto che ha visto coinvolta Vroni, la ragazza è stata operata con urgenza ma dovrà tornare nuovamente sotto ai ferri con la stessa urgenza del primo intervento e questa volta ad operarla sarà Leander, l’unico chirurgo disponibile. Dopo l’intervento, alla ragazza verrà chiesto di non fare nessun tipo di movimento e restare ferma a letto ma lei non obbedirà.

L’errore fatale

Ignorando le raccomandazioni, Vroni tenterà di alzarsi dal letto per recuperare il suo cellulare ma questa mossa le riaprirà tutte le ferite appena curate. Malgrado i medici arriveranno in poco tempo, non hanno potuto fare nulla per salvare Vroni e quest’ultima perderà la vita. Un grave lutto per i suoi parenti e amici e nel mentre Leander si chiederà se ha commesso qualche sbaglio durante l’operazione.

Tra Helene e Max non andrà per nulla bene, dal momento che la donna verrà a sapere della manipolazione eseguita da Max sui suoi figli per convincerla a trasferirsi in Sudafrica. Questa mossa machiavellica non verrà perdonata da Helene e tra i due si romperà qualcosa in modo definitivo.

Una sorpresa

Max deciderà di voler fare un’escursione a sorpresa con Vanessa per passare del tempo insieme e le farà trovare anche una biciletta rimessa a nuovo adatta anche a trasportare bambini piccoli. La ragazza ne sarà profondamente commossa e accetterà di buon grado la proposta di Max per fare l’escursione insieme.

Tuttavia, i due verranno colti da un improvviso temporale e saranno costretti a trovare rifugio presso la casa nel bosco dell’insegnante di fitness. Staremo a vedere come proseguiranno le storie intriganti dei protagonisti di Tempesta d’Amore e vedremo se i sentimenti positivi riusciranno a rendere meno doloroso il trauma del recente lutto.