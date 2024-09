Netflix in aereo, i film perfetti per passare il tempo in volo: rientro dalle ferie senza tristezza | Non avrai tempo di annoiarti

Rientro dalle ferie in aereo: con questi film Netflix ti dimentichi della tristezza e il tempo passerà velocissimo. Addio alla noia del volo.

Settembre è cominciato già da un po’ e chi non è ancora tornato dalle ferie sta che il tempo del relax sta per finire. Oltre alla tristezza del ritorno al lavoro, chi è fuggito in posti lontani sa già che lo attende un lungo volo di ritorno.

Se siete rimasti in Europa probabilmente ve la caverete con al massimo un paio d’ore di volo, ma c’è chi dovrà farsi anche 5 o 6 ore di volo, o persino più di 10 se è andato oltreoceano. Il viaggio rischia di diventare una noia mortale, ma non se ci sono questi film a farvi compagnia.

Molte compagnie aeree che gestiscono le tratte più lunghe mettono già a disposizione degli schermi su cui gustarsi una bella selezione di film, ma per chi non ha questa comodità o vuole scegliere tra una selezione maggiore di titoli, può affidarsi al ricco catalogo di Netflix.

Potete scegliere comodamente i film che vorrete gustarvi prima di partire e scaricarli sul vostro computer, in modo da vederli in modalità offline: vi basterà navigare sul titolo che avete scelto, cliccare su “Download” di fianco al titolo e, una volta completata l’operazione, guardare il film quando e dove volete.

I migliori film Netflix da guardare in aereo

Quale film scegliere per passare il tempo in volo? Su Netflix c’è l’imbarazzo della scelta, quindi noi siamo qui per guidarvi verso i titoli migliori per voi. Uno perfetto è Glass Onion: una cena con delitto in cui tutti sono sospettati e dove sarà il detective Benoit Blanc a dover scoprire l’identità del colpevole, tra colpi di scena e segreti oscuri che verranno a galla nell’arco di una serata da brividi. Con Daniel Craig, Edward Norton e Kate Hudson, questa pellicola è assolutamente da non perdere per gli amanti dei gialli.

Per chi sogna un brivido ad alta quota c’è A quiet place, la storia di una famiglia che cerca di sopravvivere durante l’invasione di predatori alieni con un udito molto sensibile. John Krasinski ed Emily Blunt vi trasporteranno con loro in un mondo ormai post-apocalittico in cui anche il minimo rumore può segnare il vostro destino.

Commedia romantica o azione?

Se cercate un film leggero, possibilmente una commedia romantica per sorridere staccando la testa, allora vi consigliamo A family affair, la storia di Zara (Joey King), una giovane donna che diventa l’assistente di Chris Cole (Zac Efron), nota celebrità di Hollywood. Tutto precipita quando la madre di Zara (Nicole Kidman) inizia una relazione proprio con Cole, rompendo gli equilibri famigliari.

Infine, gli amanti dell’azione possono recuperare il tanto acclamato John Wick: Capitolo 4 che vede Keanu Reeves vestire di nuovo i panni di John Wick e sbaragliare chiunque si pari sulla sua strada. Se amate l’azione e la violenza pura, allora questo titolo fa per voi. Non vi accorgerete neanche del tempo che passerà: tra risse e sparatorie, non farete in tempo a salire sull’aereo che sarà già ora di scendere. Quale film sceglierete per affogare il dispiacere della fine delle ferie?