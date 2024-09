“Le foto maledette”, anticipazioni di Endless Love: anche Hakan adesso è in pericolo | Non doveva vederle

Nelle prossime puntate accadrà l’inimmaginabile, le foto sono arrivate anche a Hakan e lo hanno messo in grave pericolo.

La serie televisiva turca Endless Love sta appassionando sempre di più il pubblico italiano che non vede l’ora di sintonizzarsi su Canale 5 tutti i giorni alle 14:10 (con doppio appuntamento del venerdì) per scoprire come le vicende dei protagonisti continuano e quali altri colpi di scena e verità inaspettate verranno mostrati.

Vedremo Tarik in grosse difficoltà con i debiti che lo stanno soffocando e si vedrà costretto a chiedere aiuto a persone non proprio consigliabili. Si rivolgerà ad Ayhan che, sfruttando le sue conoscenze, cercherà di contattare Kemal. Nel frattempo Asu è stata costretta da Emir a siglare un patto e Galip cercherà di proteggere la ragazza.

Tuttavia, Asu non si fida per niente dell’uomo dal momento che è un Kozcuoglu e sentirà anche na forte pressione esercitata da parte di Fehime che non smetterà di assillare Asu per fare in modo che la ragazza si sposi con suo figlio il prima possibile. Intanto Kemal crede che Deniz sia sua figlia ma non vuole che Nihan ed Emir vengono a sapere di questo suo dubbio.

Durante una cena, Kemal incolperà Zeynep ad aver spinto Ozan a togliersi la vita e quest’ultima resterà scioccata dall’accusa fattale dall’ingegnere. Kemal sta cercando di posticipare le nozze con Asu per una buona ragione: prima deve essere certo che la figlia di Nihan non sia anche sua. In seguito sopraggiungerà anche Tarik che, ubriaco e disperato, dirà di essere in pericolo e nella morsa degli usurai.

La verità su Deniz

Kemal si proporrà per aiutare Tarik ma quest’ultimo rifiuterà perché crede che tutto questo sia stato orchestrato da Ayhan per umiliare l’ingegnere. Nel frattempo, Nihan si recherà in ospedale assieme a Kemal perché la piccola Deniz ha la febbre alta ma qui si scoprirà una verità agghiacciante. La Sezin verrà a sapere che suo marito, assieme al medico, hanno provocato artificialmente la febbre a sua figlia solo per rivelare la verità sulla sua paternità.

Kemal, quindi, scoprirà di non essere il padre di Deniz e, deluso, andrà da Asu a organizzare il loro matrimonio. Dato che la Sezin continuerà ad accusare Kemal per la morte di Ozan, l’ingegnere chiederà alla guardia carceraria di procurargli la registrazione della telefonata che il futuro suicida ha fatto prima di morire. Il piano verrò udito da Sikti, che racconterà tutto ad Emir, il quale gli ordinerà di ottenere quella registrazione per lui.

Le foto compromettenti

Le foto maledette che mostrano palesemente il tradimento di Zeynep che bacia Emir stanno facendo il giro di tutti i protagonisti e sono arrivate anche nelle mani di Hakan ma, forse, questo provocherà un epilogo non proprio roseo. Il commissario le usa per sbattere in faccia la verità a Kemal che non riesce ancora a convincersi del fatto che Ozan si sia suicidato. Tuttavia, pare proprio che l’abbia fatto a causa di quegli scatti compromettenti.

La busta con le foto arriverà anche a Nihan che scoprirà come Emir l’abbia tradita con Zeynep. Nel frattempo, Tarik dirà a Banu che dovranno trasferirsi a casa dei suoi genitori e anche se la donna ne resterà sorpresa, lo seguirà senza remore. Tufan andrà a casa di Kemal per invitare lui e Asu alla festa di compleanno di Emir e quando ci saranno tutti gli invitati, Tufan proietterà delle foto compromettenti che smaschereranno Asu davanti ai presenti.