Uomini e Donne, Mediaset ha detto stop: non andrà in onda per un motivo incredibile | Dopo anni è successo

Mediaset inverte la rotta per Uomini e Donne e i telespettatori sono senza parole: è cambiato tutto da un momento all’altro.

Ci sono programmi che possono essere considerati ormai dei pilastri di Mediaset e Uomini e Donne è uno di questi; non stupisce quindi che il pubblico sia rimasto di sasso dopo l’ultima decisione dell’emittente.

Mediaset ha infatti deciso che il ritorno del programma quest’anno salterà e il pubblico è insorto: perché questo cambiamento improvviso, per di più per uno dei programmi più seguiti?

Gli ascolti di Uomini e Donne infatti si erano confermati ottimi anche durante l’ultima edizione, quindi non si capisce proprio cosa ci sia dietro la scelta di Mediaset.

Qualcuno però ha intuito la ragione che potrebbe esserci dietro questo cambiamento e non è affatto una buona notizia. Quest’anno settembre è iniziato col piede sbagliato dal punto di vista televisivo.

Rivoluzione in Mediaset?

Pier Silvio Berlusconi aveva già parlato della sua volontà di ridurre la quantità di “trash” nei programmi della sua emittente e qualche cambiamento c’è già stato, a partire dagli opinionisti del Grande Fratello. La volontà non è quella di snaturare le trasmissioni più seguite, quanto più di rivederle per abbracciare un bacino più grande di telespettatori. Berlusconi vuole contenere il trash e sembra avere dei piani ben definiti in mente.

Anche Uomini e Donne sembra essere stato coinvolto in questo ciclone, ma molto in negativo: il palinsesto è stato rivoluzionato e il 9 settembre gli amanti del programma non rivedranno Maria De Filippi, Gemma Galgani e Tina Cipollari di nuovo sui loro schermi. La notizia ha scioccato tutti e ora gli italiani si chiedono come cambierà il loro pomeriggio infrasettimanale senza il programma tanto amato. Come mai questo cambiamento? Cosa ci sarà al suo posto? Ecco cosa bisogna sapere.

Cambia tutto per Uomini e Donne

Niente panico: è vero, il 9 settembre Uomini e Donne non tornerà, ma perché il suo inizio slitterà di una settimana: l’appuntamento con le nuove puntate del dating show è previsto per il 16 settembre. Eliminare del tutto la trasmissione sarebbe stata una mossa troppo rischiosa e azzardata ed è difficile che Mediaset propenderà mai per questa scelta: significherebbe perdere una fetta importante di ascolti. La trasmissione è salva e con lei anche l’autunno e l’inverno.

Il motivo di questa scelta non è stato reso noto, ma al posto della trasmissione verranno mandate in onda le puntate di My Home, My Destiny, quindi è probabile che Mediaset abbia preso questa decisione per non interrompere la messa in onda degli episodi della serie. Tutto è bene quel che finisce bene: dovrete aspettare solo una settimana in più per assistere a nuovi drammi d’amore, ma nulla di devastante.