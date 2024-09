Angelina Mango, ha dimenticato il fidanzato per lei: non ha più potuto tenerlo nascosto | Confessione bollente

Fuori uno, avanti un’altra: pare proprio che Angelina Manga abbia occhi solo per lei e adesso non riesce più a nasconderlo. Settembre focoso.

La vincitrice del Festival della canzone italiana di quest’anno ha avuto una stagione estiva davvero molto impegnativa. Angelina Mango non ha fatto altro che partecipare ad eventi e concerti per deliziare i suoi fan e fare quello che più ama, ovvero cantare. Tuttavia, il cuore dell’artista sembra battere non solo per la musica ma anche per un’altra persona del tutto inaspettata.

Lo scorso 11 settembre abbiamo assistito alla venticinquesima edizione dell’evento Memorial Alessandro Troiani tenutosi in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno. Per questo appuntamento benefico che unisce musica e solidarietà, si sono esibiti diversi artisti italiani, tra i quali anche Angelina Mango.

La sua partecipazione ha scatenato il pubblico e i fan hanno apprezzato sia la sua esibizione che il look sfoggiato. Navigando in rete, però, non mancano i commenti al vetriolo proprio sul modo di presentarsi della cantante e la criticano per vestirsi in maniera troppo ‘hot’. Angelina Mango, però, non si ferma ed ha partecipato ad un altro evento, dove ha sorpreso i presenti con una dichiarazione inattesa.

Lo scorso 7 settembre, l’artista ha preso parte all’evento del Pride Village Virgo di Padova e anche qui i commenti sul suo look bollente non sono di certo mancati. Tuttavia, un altro argomento piuttosto caldo ha infiammato il popolo del web dopo che la Mango ha fatto una dichiarazione che nessuno si aspettava.

Confessione ‘hot’

Durante il corso della serata finale dedicata all’evento Pride Village Virgo di Padova dello scorso 7 settembre, la vincitrice di Sanremo 2024 ha fatto una dichiarazione inaspettata. Indossando un cappellino con la tinta arcobaleno e sventolando una bandierina che simboleggia la comunità Lgbt, Angelina Manga ha confessato che non avrebbe nessun problema ad innamorarsi di una donna.

Sappiamo bene come la cantante sia impegnata sentimentalmente da più di due anni con il suo chitarrista Antonio Cirigliano ma la ragazza potrebbe dirgli addio per un’altra ragazza. Angelina Mango ha poi spiegato alla conduttrice dell’evento la sua dichiarazione, affermando che non si ferma davanti al genere di una persona quando si innamora.

L’amore di Angelina Mango

Nonostante Angelina Mango sia impegnata sentimentalmente da oltre due anni con un ragazzo, non ha avuto nessun problema ad ammettere che, se dovesse capitare, potrebbe benissimo innamorarsi anche di una donna. L’artista ha affermato che andrebbe oltre il genere della persona che le suscita tali sentimenti e che, secondo lei, la cosa varrebbe per tutti.

Tuttavia il suo ragazzo può dormire sogni tranquilli, perché quando la conduttrice del Pride Village Virgo di Padova ha chiesto scherzosamente alla Mango di sposarla, quest’ultima le ha risposto semplicemente che è già innamorata di qualcuno. Il rapporto con il suo chitarrista va a gonfie vele e condividere la passione per la musica ha reso il loro amore ancora più forte.