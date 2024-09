Cesara Buonamici, “si è spenta” così è stato dato l’annuncio: dopo la malattia che per anni l’ha logorata | Un addio doloroso

Dopo una lunga battaglia contro una malattia che l’ha segnata profondamente arriva la notizia ufficiale della scomparsa.

L’annuncio che tocca in prima persona Cesara Buonamici, storica conduttrice e volto familiare per milioni di italiani, è ormai ufficiale.

Purtroppo negli ultimi anni la sua salute si era deteriorata a causa di una malattia che l’aveva progressivamente indebolita.

La notizia della sua scomparsa, annunciata con la toccante espressione “si è spenta“, ricorda l’impatto che ha avuto sulla vita di molti e in particolare della sua famiglia.

Non hanno fatto in tempo

“Mia madre era un faro nella mia vita”, ha confidato Cesara, con gli occhi lucidi a Silvia Toffanin. “Mia madre era come un albero forte, con radici profonde e rami che si estendevano verso il cielo”, ha descritto Cesara ospite del programma Verissimo, nella prima puntata della nuova stagione in onda su Canal 5. Una puntata in cui la giornalista Mediaset ha parlato del suo trascorso personale, toccando temi profondi come la lotta contro il tumore e la perdita dei suoi genitori. “Ci ha protetti e nutriti con il suo amore incondizionato. Anche quando le foglie sono cadute, il tronco è rimasto saldo, un simbolo di forza e resilienza. La sua scomparsa è come un autunno che arriva prima del tempo, ma la sua luce continuerà a brillare nel mio cuore” ha poi aggiunto.

“Ricordo ancora la sua risata, contagiosa e piena di vita”, ha ammesso Cesara con la voce tremante parlando della scomparsa della madre di nome Rosa. “Era una donna straordinaria, la mia roccia. Mi mancherà la sua saggezza, la sua capacità di ascoltare e di consolare. Gli ultimi mesi sono stati intensi, ma anche bellissimi. Abbiamo condiviso momenti preziosi, pieni d’affetto. È stata una morte serena, quasi un addio dolce. Porterò per sempre nel cuore il suo ricordo”. Sebbene il bel legame, Cesara ha confessato di non essere riuscita a starle accanto negli ultimi istanti: “Siamo partiti appena ci hanno avvisato che c’era qualcosa che non andava, ma non abbiamo fatto in tempo“, ammette. La Toffanoin ha poi spostato l’attenzione sulla scomparsa del padre e Cesara ha spigato: “Mio papà è morto tantissimi anni fa ed è stata una perdita dura da sopportare. Lui è morto d’infarto, all’ultimo mi ha guardato e mi ha sorriso, poi se n’è andato. Loro si amavano e anche dopo tanti anni si tenevano per mano”.

La vita di Cesara Buonamici

Andando avanti con l’intervista ai microfoni di Verissimo, Cesara ha condiviso con il pubblico alcuni dettagli della sua vita sentimentale, soffermandosi in particolare sulla relazione con il marito, iniziata sette anni fa.

“Ci siamo incontrati sette anni fa e non ci siamo più lasciati, lui allora viveva a Tel Aviv, per quattro anni siamo andati avanti e indietro. Lui mi ha fatto un grande regalo a venire in Italia” ha raccontato.