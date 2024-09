Kate Middleton, in pochissimi hanno notato questo dettaglio: ma fa rabbrividire | Il video al centro dello scandalo

La Principessa del Galles è tornata e l’ultimo video mostrato nasconde un particolare quasi impossibile da vedere. Scoperta shock.

Lo scorso 9 settembre abbiamo ricevuto novità in merito alla situazione della Royal Family inglesi, più precisamente sulle condizioni di salute della Principessa del Galles e di come sta trascorrendo questo ultimo periodo assieme al marito e ai loro tre figli. Kate Middleton sta passando un 2024 davvero terrificante, che si è aperto con la scoperta di avere un cancro.

Lo scorso gennaio, infatti, è iniziato il calvario che hanno costretto Kate Middleton ha rinunciare alla sua quotidianità per dedicarsi interamente alle cure e rimettersi in salute il prima possibile. Dopo mesi intensi fatti di cure pesanti ma necessarie, la Principessa del Galles è tornata a farsi vedere in pubblico e il suo ‘piano di lavoro’ è in modalità ‘leggera’.

La clip girata dal videomaker Will Warr ad Anmer Hall, la tenuta di campagna di William e Kate nel Norfolk, mostra svariate scene che racchiudono diversi simbolismi per questo nuovo inizio incentrato sulla Middleton. Il breve video mostra momenti che tutti noi possiamo aver vissuto, stiamo vivendo o vivremo in futuro perché rappresenta la normalità di una famiglia.

Possiamo vedere scene di una mamma e un papà che giocano e scherzano con i loro figli, momenti divertenti dove i fratellini giocano e sono felici e scene tenere e sentimentali di una coppia innamorata come fosse il primo giorno. Tutto questo circondando dalla natura quasi autunnale, con un bosco non più troppo verdeggiante e gli alberi che cominciano a spogliarsi dalle fronde estive.

Il dettaglio impercettibile

Per tutta la durata del video, è come se ci fosse una sorta di segreto che solo poche persone sono state in grado di percepire e notare. Il dettaglio da brividi che ha scatenato le masse sul web ha attirato parecchi commenti e chi l’ha scoperto non voleva credere ai suoi occhi. Un particolare così sorprendente che ha scioccato tutti.

Guardando la clip con molta attenzione e tralasciando le immagini evocative e la colonna sonora commovente, si può notare un dettaglio incredibile che nessuno avrebbe mai immaginato di vedere proprio adesso. Kate Middleton non indossa più l’anello di fidanzamento con lo zaffiro e i diamanti appartenuto a Lady D.

Un messaggio importante

Al posto dell’anello di Lady Diana, adesso Kate Middleton indossa una nuova veretta di diamanti e questo potrebbe simboleggiare la volontà sia della Middleton che del marito William di voler guardare al futuro focalizzandosi sui loro progetti senza essere troppo legati al passato. Una novità che nessuno si sarebbe mai immaginato ma che tutti possiamo comprendere.

Dopo il terrificante periodo che la Principessa del Galles ha affrontato, la volontà di guardare al futuro è forte e il passato non va certo dimenticato ma non deve nemmeno soffocare il presente e ostacolare il domani. Kate Middleton ha terminato il suo ciclo di chemioterapia ma deve ancora raggiungere la fine definitiva del percorso curativo. Questo video è anche un messaggio di speranza per le persone che si trovano nella sua stessa situazione, alle quali la Principessa del Galles promette vicinanza e comprensione.