Maria Rosaria Boccia, quella ‘tresca’ con Maria De Filippi: ormai vengono fuori tutti gli scheletri | La relazione tra le due

Si parla di feeling speciale tra Maria Rosaria Boccia e la Queen Mary di Canale 5, qualcuno dice di averle smascherate.

L’imprenditrice di Pompei Maria Rosaria Boccia è tornata sulla bocca di tutti, soprattutto dopo aver lasciato lo studio di È sempre Cartabianca, trasmissione condotta da Bianca Berlinguer, durante la puntata dell’11 settembre. Sembra che Maria Rosaria Boccia volesse le domande già scritte e, non ricevendole, avesse lasciato lo studio ed evitato l’intervista attesa da molti.

Tuttavia, la Boccia ha sempre attirato l’attenzione su di sé per via di una presunta tresca avuta con Maria De Filippi e adesso sembra che questo argomento sia tornato in auge ma i sentimenti amorosi l’hanno sempre messa al centro del dibattito. Infatti, ancora adesso si hanno forti dubbi che la Boccia e l’ex Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano abbiano avuto o meno una relazione.

Stando a quanto si può leggere su Il Corriere della Sera, la Boccia avrebbe dichiarato di non aver mai avuto una relazione né sentimentale né sessuale con il ministro Sangiuliano. Si trattava solo di affetto platonico. Quale che sia la verità, Sangiuliano ha perso il suo posto in politica per via dei rumor che riguardavano lui e la sua presunta amante Maria Rosaria Boccia.

Adesso, però, il focus è anche su un altro personaggio della televisione molto amato che sarebbe stato legato alla Boccia in maniera ‘intima’. Stiamo parlando della Queen di Canale 5, ovvero Maria De Filippi, e del fatto che tra lei e la Boccia ci sarebbe stato un ‘flirt’. Le foto scattate ad Amici hanno messo in luce un aspetto non considerato fino ad ora.

Le foto compromettenti

Se si spulciano i vari profili social di Maria Rosaria Boccia, possiamo vedere alcuni scatti risalenti al 2017 che la ritraggono negli studi di Amici assieme ad altri ‘colleghi’. Vedendo queste foto, molti dei suoi follower hanno ipotizzato che all’epoca c’era una sorta di accordo inaspettato tra la Boccia, la de Filippi e la rete Mediaset.

Per tutti questi anni si è pensato che tra Maria Rosaria Boccia e Maria De Filippi ci fosse una sorta di ‘tresca’ che permettesse all’imprenditrice di apparire nei programmi della Queen di Mediaset e tutto per via di qualche scatto pubblicato dalla diretta interessata sulle sue pagine social. Tuttavia, adesso la verità è venuta a galla ed è altamente scioccante.

La vera verità

Il presunto ‘flirt’, l’ipotizzato accordo tra la Boccia e la De Filippi è stato solo frutto dell’immaginazione collettiva del popolo del web in seguito alle foto viste sui social dell’imprenditrice. Come aveva precedentemente informato Dagospia, lo scatto della Boccia negli studi di Amici ha ingannato tutti facendo loro credere di avere un qualche ruolo nel talent show. La foto mostra Maria Rosaria Boccia mentre si trovava all’interno dei camerini del programma Amici assieme ad alcuni ospiti.

Questo scatto, che ha provocato il pensiero errato che la Boccia e Maria De Filippi potessero avere una qualche sorta di rapporto, è stato smentito e chiarificato dalla Mediaset. Lo staff della rete ha affermato che Maria Rosaria Boccia era presente ad Amici solo per vestire alcune musiciste dell’orchestra di Renato Zero che, per quel giorno, era ospite del programma. In altre parole, Maria Rosaria Boccia non ha mai avuto nessun tipo di collaborazione con Amici e le numerose deduzioni fatte vedendo le foto sono del tutto errate.