Benedetta Parodi scoppia a piangere per la sorella Cristina: “Una sorella come te…” | Il video inedito in lacrime

Benedetta Parodi è in lacrime per Cristina, ciò che è successo è troppo. Il video testimonia le lacrime della cuoca.

Una delle “coppie” più famose della televisione italiana è sicuramente quella composta da Benedetta e Cristina Parodi: le due sorelle sono legatissime, ed è proprio per questo che fa ancora più effetto vedere le lacrime di una per l’altra.

Il video che è stato postato su Instagram non lascia dubbi: Benedetta non è riuscita a trattenere le lacrime per sua sorella Cristina, e con lei anche tutti gli utenti del web.

Proprio lei l’anno scorso aveva rivelato di stare combattendo contro un cancro al seno e sua sorella le è sempre rimasta vicino; adesso però è lei a piangere, e vederla così fa stringere il cuore.

I fan delle Parodi sono rimasti senza parole di fronte a ciò che è accaduto e sono subito corsi sui profili delle due per approfondire la situazione.

Benedetta e Cristina Parodi

Per diverso tempo c’è chi le ha accusate di essere in competizione, ma la verità, come hanno spiegato in più occasioni le due sorelle, è che Benedetta e Cristina Parodi si vogliono un bene dell’anima e non potrebbero essere più felici l’una per l’altra. Una una cuoca, l’altra una giornalista, sono diventate da tempo volti simbolo della Rai.

Impossibile non voler bene a entrambe e infatti le due contano migliaia di follower su Instagram. Quel che è successo ultimamente però ha scosso la tranquillità dei loro account: Benedetta non ha nascosto le lacrime per sua sorella. L’emozione era davvero troppa e non è riuscita a trattenersi.

Il messaggio sui social

In un dolcissimo messaggio sui social, Cristina Parodi ha fatto gli auguri a sua sorella Benedetta per il suo compleanno. In un carosello su Instagram ha condiviso alcuni dei momenti sorella-sorella che scaldano di più il cuore, augurandole il meglio per quel giorno speciale. “Tutti vorrebbero avere una sorellina come te” ha scritto nella descrizione del post, a conferma del legame unico che le unisce. La risposta di Benedetta è arrivata subito e con essa anche le lacrime di commozione per il messaggio bellissimo.

Tante anche le risposte dei fan delle due sorelle che si sono uniti agli auguri, sottolineando quanto sia bello vedere due sorelle realizzate come loro continuare a volersi bene. Nonostante gli 8 anni di differenza, le due sembrano coetanee e non perdono occasione per divertirsi insieme. Tra meno di due mesi toccherà a Cristina compiere gli anni e per lei sarà un traguardo importante visto che raggiungerà i 60. Chissà che sorpresa le preparerà Benedetta. Noi siamo pronti con i fazzoletti per asciugare le lacrime.