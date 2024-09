Principe Harry, deve divorziare da Meghan: ha preparato le carte in questi mesi e adesso sgancia la bomba | È obbligato a farlo

Harry sta per divorziare con Meghan: ormai è ufficiale, manca poco al disastro. La relazione fa acqua da tutte le parti.

Quella che doveva essere una delle più belle storie d’amore sta per finire: la coppia Harry-Meghan è prossima al divorzio, il principe avrebbe già preparato le carte.

Un disastro che qualcuno direbbe “annunciato” visto che l’allontanamento di Harry dalla sua famiglia ha distrutto gli equilibri di tutti quanti, ma non tutti si sarebbero aspettati un epilogo del genere.

La coppia infatti sembrava unita e convinta quando ha abbandonato il palazzo reale per andare a vivere in California, lontana dagli affetti non solo fisicamente.

Adesso però il principe starebbe tornando sui suoi passi e le motivazioni sono critiche. Manca davvero poco prima che il divorzio vada in porto e Harry saluti per sempre Meghan.

Una situazione complessa

Chi vive in California, dalle parti di Montecito, riporta che la coppia esce raramente dalla sua villa, a parte per eventi speciali e imperdibili. Molti sostengono che la malattia di Carlo abbia aperto una crepa nel matrimonio dei due, ma c’è anche chi dice che quella crepa c’era già da prima e per altri motivi. Comunque la si pensi, il divorzio sarebbe dietro l’angolo.

Mentre Meghan deve vedersela con le accuse di bullismo e di trattare male chi lavora per lei, Harry starebbe pensando a un passo molto importante. Anzi, a giudicare dalle indiscrezioni avrebbe già preso la sua decisione e sarebbe solo questione di giorni prima che chieda ufficialmente il divorzio.

Divorzio tra Harry e Meghan?

Ad avanzare l’ipotesi del divorzio imminente è stata Barbara Ronchi Della Rocca, esperta di reali, che ha spiegato che i due starebbero affrontando una crisi non solo a livello di sentimenti, ma anche economica. I rapporti con la famiglia di Harry sono sempre più difficili nonostante la malattia di suo padre e di Kate e il principe sembra essersi reso conto che rimanere così lontani non è la scelta giusta. D’altra parte però c’è Meghan che, a detta di persone vicine alla coppia, starebbe addirittura “plagiando” Harry, approfittando di questo momento difficile.

La coppia per di più sarebbe alle prese con dei problemi economici ingenti: per mantenere il loro stile di vita, compresa la mega villa in California e l’istruzione dei due figli, rischiano di finire i risparmi. Pare che la situazione in casa dei duchi di Sussex sia molto tesa e che per questo Harry sta preparando tutte le carte per chiedere il divorzio. Il principe ha da poco compiuto 40 anni e ha deciso di festeggiarli in vacanza con gli amici, segno che forse c’è davvero qualcosa che non va.