Principe Harry, “Sta aspettando che muoia”: arriva la rivelazione agghiacciante che chiarisce il distacco | Un colpo al cuore

Il comportamento del Principe Harry lascia sempre senza parole e adesso sta aspettando solo la sua morte. Motivo allucinante.

La Royal Family inglese sta affrontando diversi ostacoli e dalla dipartita della compianta Regina Elisabetta II pare che i problemi siano sempre più numerosi e gravi. Il Principe Harry è tornato a far parlare di sé e, come accade da qualche anno, lo sta facendo mettendosi in una luce non proprio positiva.

Nel 2023 è stato pubblicato il suo primo libro, Spare, ma pare proprio che non resterà a lungo l’unico. Infatti ci sono diverse indiscrezioni che riguardano la pubblicazione di un suo secondo libro ma questa potrà avvenire soltanto dopo la sua morte. Sembrerebbe che il Principe Harry stia aspettando la tragedia delle tragedie che, prima o poi, colpirà la Famiglia Reale, per pubblicare il suo nuovo libro.

Il prossimo 22 ottobre uscirà l’edizione economica di Spare e tutti si aspettavano che questa avrebbe contenuto delle parti inedite (magari storie tra Harry e William). Tuttavia non sarà così e la royal editor Rebecca English ha ipotizzato che questo potrebbe essere un gesto di pace nei confronti dei suoi parenti.

Malgrado questa ipotesi positiva, pare che la realtà sia ben diversa e che il Principe Harry sta aspettando che muoia un preciso membro della Royal Family per poter pubblicare il suo secondo libro e ripetere quello che ha scatenato con il primo, ovvero mettere in cattiva luce i suoi stessi parenti.

Un secondo libro

Il Principe Harry, quando è stato pubblicato Spare, aveva rilasciato una dichiarazione al Telegraph dove affermava che la bozza del suo libro era lunga ben 800 pagine e che, alla fine, ne sono state pubblicate soltanto la metà. Quindi, secondo queste informazioni, il Principe avrebbe nel cassetto altre 400 pagine da pubblicare, piene zeppe di racconti inediti e ancora sconosciuti.

Sembra che il secondo libro si potrebbe focalizzare sul rapporto fraterno tra lui e William e tra quello con suo padre, dato che nelle restanti pagine non ancora pubblicate ci sono diversi racconti che svelano verità sia sul rapporto di Harry sia con William che con il Re Carlo III. Tuttavia, per l’uscita di questo libro bisogna attendere la sua morte.

Quando muore, si pubblica

Il Duca del Sussex non l’ha detto a chiare lettere ma è ipotizzabile che non appena Re Carlo III ci lascerà e salirà al trono il Principe William, il suo secondo libro salterà fuori. Pubblicare libri con racconti inediti è comune, dal momento che Spare è uscito pochi mesi dopo la morte della Regina Elisabetta II (8-9-22/10-1-23).

Questo secondo libro potrebbe gettare nello sconforto e mettere in cattiva luce il nuovo regno, andando così a peggiorare la situazione della monarchia britannica. Si tratterrebbe di un piano machiavellico per rovinare il futuro da Re di suo fratello. Non ci resta che attendere il corso degli eventi e scoprire se il Principe Harry si comporterà davvero in questo modo.