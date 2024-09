Perla Vatiero, “È il caso di fermarsi qui” lapidaria la risposta alle insinuazioni: ecco come stanno le cose con Mirko | Che gelo

Indiscrezione stroncata sul nascere, le parole dure per interrompere immediatamente le nuove allusioni. Fan senza parole.

Galetto fu il reality show. Grande Fratello è sempre stato palcoscenico di tragedie amorose e nascite sentimentali e se una coppia si crea in un reality show, non può aspettarsi di finire in altri modi. L’apparente triangolo amoroso è tornato in auge e se prima si trattava di Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti, adesso è cambiato qualcosa (o meglio, qualcuno).

Il recente inizio della nuova edizione del GF ha fatto scatenare nuovamente i fan sugli ex concorrenti dell’anno passato. Più precisamente, Perla è tornata a far parlare di sé a causa di un post pubblicato su Instagram dal nuovo ‘terzo incomodo’, ovvero Alessio Falsone. Quest’ultimo era nella casa più spiata assieme a Mirko, Perla e Anita Olivieri nella scorsa stagione e ora sono tornati a far parlare di loro.

Quando era nella casa, Alessio aveva dimostrato vacillamenti nei confronti sia di Perla che di Anita ma alla fine aveva scelto la seconda ragazza. Tuttavia, la loro storia è naufragata una volta usciti dal Grande Fratello ma adesso un’indiscrezione ha portato sulla cresta dell’onda del gossip Alessio e Perla.

Di recente, Falsone e la Vatiero sono stati avvistati insieme a Milano e la loro presenza è stata notata anche dai loro follower per una storia postata da Alessio su Instagram che lo ritrae insieme a Perla mentre si divertono molto. Immediatamente sono scoppiati i commenti più disparati ma quelli più numerosi riguardano una potenziale relazione tra Alessio e Perla.

L’indiscrezione-scintilla

Un utente del web ha scritto all’esperta di gossip Deianira Marzano che Antonella Fiordelisi avrebbe iniziato a seguire Alessio Falsone e ha affermato che quest’ultimo avrebbe ricambiato il follow della ragazza. Secondo quanto scritto dall’utente alla Marzano, questa sarebbe una conferma che indicherebbe che Falsone stia frequentando Perla in modo ufficiale.

Inoltre, l’utente che ha scritto a Deianira Marzano ha ammesso di dispiacersi per Anita che è stata ‘presa in giro’ da Alessio Falsone perché aveva sempre negato alcun interesse verso la Vatiero e invece adesso starebbero insieme. Questa indiscrezione riportata alla Marzano ha scatenato una risposta inaspettata.

E Mirko come si comporta?

Non appena l’esperta di gossip ha ricevuto questa segnalazione, la sua risposta non è tardata ad arrivare. Le sue parole sono state ferme, severe, dure e lapidarie e ha dichiarato che crede si tratti di semplice amicizia tra Alessio e Perla. Deianira Marzano ha sottolineato come a volte sia inutile trasformare ogni minimo dettaglio in una storia d’amore e ha chiuso con una frase semplice ma autoritaria: “Credo sia il caso di fermarsi qui”.

In tutto questo, per ricostruire il più tipico dei triangoli amorosi che abbiamo imparato ad amare ci manca un ultimo personaggio. Stiamo parlando di Mirko Brunetti e del fatto che i fan dei ‘Perletti’ sperano ancora che i due possano tornare insieme (anche se la coppia è scoppiata diverso tempo fa). Per il momento Mirko non ha commentato le ipotesi di una relazione tra Alessio e Perla ma staremo a vedere se continuerà a mantere il silenzio stampa.