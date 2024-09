Amadesu, ha perso tutto dopo le ultime affermazioni: è stato messo nel dimenticatoio in così poco tempo | Che smacco

C’è stato un tempo in cui il nome di Amadeus era sinonimo di successo televisivo. Per anni, è stato una delle figure di punta della Rai, con programmi di grande richiamo come Affari Tuoi e la conduzione del Festival di Sanremo. Ma ora, sembra che qualcosa sia cambiato. Le sue ultime dichiarazioni lasciano pensare a un capitolo chiuso, un addio che non ha mancato di sorprendere e di sollevare numerose domande.

La parabola di Amadeus sembra essersi inclinata verso il basso in modo brusco e inaspettato, soprattutto alla luce delle sue stesse parole. «La Rai ha fatto di tutto economicamente per trattenermi», ha rivelato in un’intervista, lasciando intendere che i termini del suo contratto erano più che allettanti. Tuttavia, qualcosa di più profondo ha iniziato a farsi strada nelle sue riflessioni: «È venuto a mancare qualcosa dal punto di vista umano e affettivo». Questa dichiarazione ha scosso non pochi spettatori, abituati a vedere Amadeus come una presenza solida e inamovibile sugli schermi italiani.

Nonostante la Rai gli avesse offerto un contratto competitivo, identico a quello che ha poi firmato con il Nove, Amadeus ha scelto di cambiare strada. La motivazione? «Può sembrare una follia ma io vado a sensazioni, e alla mia età, 62 anni, il rapporto umano viene prima di molte altre cose». Parole che fanno riflettere su quanto spesso, dietro le luci della ribalta, si nascondano situazioni di tensione e insoddisfazione.

«In Rai, dal punto di vista affettivo, non percepivo più quello che percepivo prima», ha aggiunto, sottolineando come l’ambiente di lavoro fosse cambiato al punto da rendergli difficile continuare. Un episodio che ha lasciato un segno particolare è stato il fatto che nessun dirigente si fosse presentato a salutarlo durante l’ultima puntata di Affari Tuoi. Un gesto che ha alimentato il suo senso di distacco dalla rete.

La difficile scelta di Amadeus ed il boom di De Martino

Con queste premesse, non stupisce che Amadeus abbia deciso di lasciare la Rai. Ma ciò che ha realmente sorpreso è stata la rapidità con cui è stato messo nel dimenticatoio. Solo pochi mesi dopo la sua uscita di scena, Stefano De Martino ha preso le redini di Affari Tuoi, e i risultati non hanno tardato ad arrivare. La puntata del 18 settembre 2024 ha segnato un vero e proprio boom di ascolti per il programma, raggiungendo ben 5.031.000 spettatori, con uno share impressionante del 25,7%. Per fare un confronto, il rivale Paperissima Sprint su Canale 5 si è fermato a 2.689.000 spettatori, pari al 13,7% di share. Questo exploit di De Martino ha fatto parlare tutti: è lui la nuova stella della televisione italiana? I numeri sembrano non lasciare spazio a dubbi.

Con queste performance, Stefano De Martino si sta dimostrando la scelta giusta per il programma di punta della Rai, consolidando la sua posizione di conduttore di successo. Il pubblico ha accolto con entusiasmo il suo stile fresco e accattivante, che ha portato nuova vita a un format che sembrava ormai stagnante. In un clima di competizione serrata, De Martino è riuscito a rilanciare Affari Tuoi e a farlo tornare al centro dell’attenzione, tanto che Amadeus sembra ormai solo un ricordo lontano.

Un futuro roseo anche per “Ama”

Ma davvero il pubblico ha già dimenticato Amadeus? Certo, i numeri sono dalla parte di De Martino, e sembra che la Rai abbia trovato una valida alternativa. Tuttavia, non bisogna sottovalutare la capacità di Amadeus di reinventarsi. Il suo passaggio al Nove segna un nuovo inizio e, come ha più volte dimostrato nel corso della sua carriera, è un professionista capace di adattarsi e di portare nuova energia a qualsiasi progetto. La rete gli ha dato fiducia, e sono in cantiere diversi nuovi programmi che potrebbero restituirgli il posto che merita nel cuore degli spettatori.

Certo, il cambio di rotta è stato brusco, e la concorrenza con la Rai, che un tempo lo vedeva come pilastro, ora appare più forte che mai. Ma Amadeus ha una lunga carriera alle spalle e un’esperienza che potrebbe tornare utile. Il successo di Stefano De Martino non oscura completamente il valore di un conduttore che ha segnato la televisione italiana degli ultimi decenni. Solo il tempo dirà se il Nove sarà la piattaforma giusta per il rilancio di Amadeus o se il suo nome si perderà tra i tanti volti che una volta hanno dominato la scena per poi sparire. Per ora, il pubblico sembra aver trovato un nuovo beniamino, ma Amadeus, con la sua capacità di sorprendere, potrebbe ancora riservare sorprese.