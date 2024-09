Antonella Clerici, si sente male in diretta: quel caffè è stato fatale | Ha dovuto interrompere tutto

Antonella Clerici, “malore” in diretta: caos nello studio di “È sempre mezzogiorno”. Si interrompe tutto per davvero.

Attimi di tensione e sconcerto durante una puntata di “È sempre mezzogiorno”, condotto da Antonella Clerici, che ha lasciato il pubblico e i presenti nello studio senza parole. Proprio mentre tutto sembrava procedere come al solito, la conduttrice si è ritrovata in una situazione inaspettata e scomoda che l’ha letteralmente colpita. Il suo volto, di solito sereno e sorridente, ha cambiato espressione all’improvviso, lasciando intravedere una chiara difficoltà. Una scena così fuori dal comune che ha fatto temere il peggio, tanto da portare la Clerici a interrompere ciò che stava facendo.

Ma cosa è successo esattamente? Chi era lì non poteva credere ai propri occhi: la conduttrice ha dovuto fare i conti con qualcosa che l’ha profondamente turbata, lasciando lo studio in una sorta di caos. La situazione sembrava surreale e, per alcuni istanti, tutti hanno trattenuto il fiato. Tra lo sgomento dei presenti e il silenzio che regnava nello studio, la Clerici era palesemente quella più scossa.

A causare tutto questo caos non è stata una questione di salute o un imprevisto tecnico, ma una sorprendente rivelazione che ha colto tutti di sorpresa, soprattutto la Clerici. Questo 24 settembre la Clerici stava conducendo, come di consueto, la sua trasmissione culinaria “È sempre mezzogiorno”. In studio c’era un’ospite d’eccezione: l’attrice e scrittrice Chiara Francini. L’atmosfera era piacevole, le conversazioni spensierate e il tema centrale ruotava, come spesso accade nel programma, intorno al cibo.

Tutto sembrava procedere nel modo più rilassato possibile, fino a quando la conversazione ha preso una piega del tutto inaspettata. A far precipitare la situazione è stata una semplice domanda, posta con il consueto tono scherzoso da Antonella: “Qual è la cosa più strana che hai mai mangiato?“. Una domanda innocua, di quelle che possono scatenare risposte curiose e divertenti. Ma nessuno, nemmeno la conduttrice, poteva immaginare quello che stava per accadere.

Le risposte inaspettata della Francini

Con grande disinvoltura, Chiara Francini ha iniziato a raccontare un aneddoto di viaggio che ha lasciato Antonella Clerici senza parole. “In realtà non è qualcosa che ho mangiato… ma bevuto”, ha spiegato l’attrice, provocando subito la curiosità della conduttrice. La risposta che è seguita ha però colto di sorpresa tutti: “Una volta a Bali ho bevuto del caffè fatto con la cacca degli uccelli“.

La reazione della Clerici è stata immediata: il suo volto si è irrigidito, gli occhi sbarrati, mentre cercava di elaborare ciò che aveva appena udito. Lo stupore e la repulsione erano evidenti, tanto che per qualche secondo sembrava che non riuscisse a trovare le parole. Dopo essersi ripresa dallo shock iniziale, Antonella ha cercato di mantenere la sua solita ironia, pur visibilmente turbata: “Faceva schifo?“, ha chiesto con un filo di voce, ancora incredula. Francini, ridendo, ha risposto: “Non mi ricordo, mi sembra di averlo assaggiato solo un attimo. Comunque forse non erano uccelli ma altri animali. Facevano fermentare il tutto, perciò era molto pregiato“.

Antonella presentatrice sempre ironica

Chiaramente, tutta la conversazione ha assunto la un’impronta ironica e divertita. La parentesi un po’ agghiacciante si è conclusa poco dopo, e si è ritornati al focus dello show di cucina. Il racconto del caffè fermentato a base di feci è stato definitivamente archiviato, ma non prima di aver “lasciato il segno” su Antonella Clerici.

Alla fine, il programma della Clerici riesce sempre ad essere di grande intrattenimento anche quando le risposte di chi ci gravita attorno e i vari ospiti sono particolarmente ostiche o comunque inusuali. Dal non lasciar trasparire completamente le proprie emozioni e dalla capacità di reazione si nota il lavoro di una grande professionista.