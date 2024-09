Grande Fratello, nella notte si sentono le urla: si sente male poco dopo | L’intervento è immediato

Situazione grave al Grande Fratello: dopo le urla la regia è intervenuta subito. È stata molto male davanti a tutti.

Dopo sole tre puntate dall’inizio del Grande Fratello, ne sono già successe di tutti colori. L’ultima oltretutto è una situazione gravissima in cui un concorrente si è sentito male.

Per ora Jessica Morlacchi rimane la preferita dal pubblico, ma l’avventura dei VIP è appena cominciata e chiunque potrebbe fare un passo nella direzione sbagliata nelle prossime puntate.

Chi segue la trasmissione sa che è già arrivato il primo bacio, quello tra Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes. Non c’erano troppi dubbi che il modello milanese avrebbe fatto una mossa prima o poi, ma pochi si aspettavano che sarebbe successo così presto.

Tra amori che stanno nascendo, risate e discussioni, c’è anche chi si è sentito male facendo preoccupare tutti quanti. La regia non sapeva cosa fare.

Il Grande Fratello

Il bacio tra Spolverato e Prestes era in realtà una sorta di performance teatrale, ma il pubblico, che ci vede lungo, pensa che sotto ci sia ben altro e non vede l’ora di scoprire come andrà avanti questa storia. Ma c’è anche della paura nella casa: Pamela Petrarolo di Non è la Rai si è sentita male mentre Shaila Gatta le faceva un massaggio.

Ma non è finita qui: un altro concorrente se l’è vista brutta nel cuore della notte. Dopo le urla, è arrivato il malore e con esso l’intervento degli altri concorrenti che hanno cercato di ripristinare la normalità. Non è stato semplice affrontare questo momento delicato.

Le urla e la paura

Protagonista di questa brutta storia è Eleonora Cecere, nota per essere stata parte del programma “Non è la Rai”. La donna si è arrabbiata con gli altri inquilini della casa e ha urlato contro di loro perché, a detta sua, non mettono a posto le cose che usano, creando un gran casino. Cecere ha attaccato chi era presente, cioè Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, ma la rabbia della donna era in realtà rivolta a tutti quelli che hanno lasciato elettrodomestici e altri oggetti comuni fuori posto.

Dopo una piccola discussione tra i tre, è calata la notte e Cecere si è sentita male mentre dormiva: è corsa in bagno accusando un forte mal di pancia, assistita dalle sue colleghe. Enzo Paolo Turchi ha ipotizzato che la donna avesse mangiato troppe verdure e per questo le fosse venuto un disturbo alla pancia. La regia ha seguito la vicenda pronta a intervenire, ma per fortuna non c’è stato bisogno: dopo un po’ Cecere ha affermato di sentirsi meglio e piano piano il dolore è passato. Sicuramente però non sono state ore piacevoli per la povera concorrente: dopo la sfuriata, anche il dolore!