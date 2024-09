Fedez e Tony Effe, solamente adesso hanno avuto il coraggio di dire la verità: “Mi eccitavo…” | Non lo sa nessuno

Il dissing tra Fedez e Tony Effe ha preso una piega inaspettata, adesso la verità è venuta a galla e i fan sono rimasti senza parole.

In questi ultimi tempi, il nome di Fedez è stato associato a diverse situazioni ma tutte accomunate da un unico elemento: negatività. Tutto è cominciato dallo scoppio del Pandoro Gate lo scorso dicembre che ha portato all’epilogo inaspettato: la separazione tra il rapper e Chiara Ferragni. In queste ultime settimane, invece, Fedez ha attirato l’attenzione su di sé a causa di un dissing con un collega.

La ‘lotta rap’ che ha visto coinvolti Fedez e Tony Effe va avanti da diverso tempo ormai ed entrambi si accusano di poca fedeltà reciproca e con le proprie ex compagne di vita. Nel nuovo singolo ‘Chiara’, Tony Effe ammette che la Ferragni lo adora e accusa Fedez di aver fatto i figli solo per postarli.

Come botta e risposta, il rapper di Rozzano ha affermato che i figli non andrebbero mai messi in mezzo e per quanto riguarda la frecciatina sull’adorazione di Chiara nei confronti di Tony Effe, tutto è nato quando alcune indiscrezioni estive hanno sostenuto che i due stavano insieme ma il trapper ha affermato di avere una sincera amicizia con l’imprenditrice.

Un altro nome di ragazza è venuto fuori, ovvero Taylor Mega, l’ex di Tony Effe, che avrebbe avuto degli incontri ravvicinati con Fedez mentre lui stava con la Ferragni e il trapper con le Mega. Sembra che questo dissing sia diventato un pot-pourri di tradimenti tra amici e fidanzati e adesso l’esperto dei VIP ha sganciato una bomba pazzesca.

Le ultime novità inimmaginabili

Pochi giorni fa, l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona ha preso parte ad una chiacchierata ai microfoni di Gurulandia e per l’occasione ha snocciolato delle perle inaspettate riguardo il quadrato Fedez-Chiara-Tony Effe-Taylor Mega. Corona ha svelato una verità che nessuno poteva immaginarsi e che ha lasciato di stucco i presenti e i loro follower.

Prima di tutto, Fabrizio Corona afferma che la protagonista di questa storia di dissing e tradimenti vari dei cantanti sarebbe Taylor Mega, la ragazza di Tony Effe tra il 2018 e il 2019. L’ex re dei paparazzi ha poi dichiarato che i due hanno avuto un momento di pausa e che Fedez scriveva alla Mega mentre stava con Chiara.

Una verità bollente

In seguito, Corona ha affemrato che Taylor Mega gli ha fatto una confessione dicendogli che a lei piaceva Tony Effe e si trovava bene con lui ma: “Quando Fedez [n.d.r.] mi scriveva, io mi eccitavo”. Secondo le dichiarazioni di Fabrizio Corona, quindi, tra i due c’era già un forte feeling, ancora prima che scoppiasse il caos che ha portato i Ferragnez a lasciarsi. Ma le novità non finiscono qua perché Corona ha rivelato un altro piccolo ma fondamentale dettaglio in merito a Fedez e Taylor Mega.

L’ex re dei paparazzi ha affermato che, un giorno, il rapper di Rozzano ha invitato la Mega nel suo vecchio studio: “…e hanno consumato” mentre entrambi erano sentimentalmente impegnati con i rispettivi compagni dell’epoca. In altre parole, secondo le informazioni di Corona, Fedez avrebbe tradito Chiara con Taylor mentre quest’ultima stava con Tony Effe. Una sorta di Beautiful 2.0 di diversi anni fa che poi ha ritrovato riscontro nel dissing di questi giorni.