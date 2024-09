Angelina Mango, inciampa di brutto sul palco: fa una caduta tremenda | Finisce molto male

Angelina Mango è inciampata rovinosamente durante il suo ultimo concerto al Pride Village Virgo che si è tenuto lo scorso weekend a Padova.

Da quando ha trionfato a Sanremo 2024 con ‘La Noia’, Angelina Mango sembra non fermarsi più. Dopo aver brillato all’Eurovision, ha conquistato l’Europa con il suo primo tour e ha infiammato l’estate italiana con una serie di concerti sold out.

La giovane cantante, amatissima dal pubblico, durante il suo ultimo concerto in occasione del Pride di Padova, ha fatto una caduta spaventosa sul palco, lasciando tutti con il fiato sospeso. Un inconveniente che ha messo a dura prova la sua performance e che ha lasciato strascichi inaspettati tra il pubblico live e sui social.

Un momento di grande tensione che ha messo a dura prova la sua professionalità. Scopriamo insieme cosa è successo e come la Mango ha reagito di fronte a questa imprevista difficoltà.

L’esibizione

Con l’arrivo dell’autunno, Angelina Mango non ha solo regalato ai suoi fan un nuovo singolo, ‘Per due come noi’, realizzato in duetto con Olly, ma ha anche sfoggiato un look completamente rinnovato con una frangetta a tendina che l’ha resa ancora più trendy. Nel weekend, ha infiammato il palco del Pride Village Virgo di Padova con un outfit sensuale e a tema, lasciando tutti a bocca aperta. Sotto l’occhio attento dello stylist Nick Cerioni, la cantante ha optato per un total white composto da un body aderente e accollato e da pantaloni oversize con uno spacco vertiginoso, tagliati all’inguine alla maniera di Christina Aguilera in “Dirty”.

A completare il look audace di Angelina Mango, non potevano mancare gli immancabili maxi zeppe bianche e un tocco di colore in più: un cappello pescatore arcobaleno, simbolo iconico della comunità LGBTQIA+. Un mix perfetto tra stile personale e sostegno alla causa. Un outfit che ha messo in risalto la sua silhouette e ha fatto discutere il pubblico, dividendo tra chi lo ha trovato eccessivamente provocante e chi ha apprezzato la sua audacia. L’outfit audace di Angelina Mango non è passato inosservato attirando molte critiche e scatenando un putiferio sui social.

Una valanga di critiche

I commenti sotto il post di Angelina Mango mostrano un chiaro pensiero comune, pensiero decisamente negativo verso il nuovo look della giovanissima cantante. “Noi donne dobbiamo essere libere di vestirci come vogliamo, ma non dobbiamo cadere nel volgare, a non volere a tutti i costi provocare e tenerci quel po’ di pudore che possiamo abbandonare in questioni nostre private” è solo uno dei tanti commenti che la reputano volgare ed eccessiva.

Altri utenti fanno riferimento alla figura del padre Pino “Tuo padre ti avrebbe dato quattro sberle” o ancora “Questa ragazza non mi piace per niente né come donna né come cantante, con tutto il rispetto per suo padre”.