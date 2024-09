Fedez, “Parla di rispetto ma è da anni che sta con un’altra”: la persona dall’interno lo inchioda | Ecco chi è l’amante

Il dissing tra Fedez e Tony Effe sembra non avere fine e i due cantanti si attaccano a suon di parole velenose. Salta fuori la verità.

Sono giorni che il dissing tra il rapper di Rozzano Fedez e il trapper romano Tony Effe va avanti a colpi di rime velenose e parole pungenti. D’altronde, si sa: le parole feriscono più della spada e in questo caso si può notare come abbiano colpito nel segno i diretti interessati. Il botta e risposta non si è fatto attendere e il rapper milanese e il trapper di Roma si sono tolti tutti i sassolini dalle loro scarpe.

Sono mesi che gira il rumor secondo cui Chiara Ferragni e Tony Effe avrebbero una relazione sentimentale ma il trapper ha sempre smentito la cosa affermando che tra lui e l’imprenditrice c’è solo un’amicizia sincera e l’ultimo suo singolo intitolato Chiara mette in luce alcune sfumature relazionali.

Nel singolo, Tony Effe canta come se stesse puntando il dito contro Fedez dicendo che la Ferragni gli è stata accanto mentre lui stava male ma poi Fedez l’ha abbandonata nel momento del bisogno (dal caso del Pandoro Gate), sottolineando come Tony Effe sia dalla parte dell’amica Chiara. Inoltre, il trapper ha toccato un punto piuttosto delicato che ha fatto infervorare sia il rapper che l’influencer.

Sempre nel nuovo singolo Chiara, Tony Effe sostiene che Fedez avrebbe fatto i figli solo per postarli ma a quel punto è arrivata la replica di mamma Chiara che sui social ha scritto: “Fate quello che volete, ma lasciate in pace me e i miei figli” mentre papà Fedez ha risposto: “Piccolo gangsta non ti hanno insegnato in strada che i bambini non si toccano”.

Gli scheletri nell’armadio

Facendo eco alle indiscrezioni dell’estate appena conclusa che riguardavano la Ferragni e la sua presunta relazione con Tony Effe, Fedez ha continuato il dissing contro il trapper cantando che Tony Effe scriveva a sua moglie Chiara mentre faceva l’amicone con lui. In altre parole, il rapper accusa il trapper di averlo tradito nell’amicizia etichettandolo come ‘infame’.

Già che si parla di presunti tradimenti, donne ed ex compagne, è stata messa in mezzo anche Taylor Mega, l’ex di Tony Effe, e pare proprio che quest’ultima possa avere una relazione speciale con Fedez da diversi anni. A far circolare tale indiscrezione è uno degli esperti di gossip più noti, ovvero Alessandro Rosica.

Dissing infinito (?)

Attraverso una storia postata sulla sua pagina ufficiale di Instagram, l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha affermato che ormai Fedez non riesce più a fare tanti ascolti come prima e che usa i nomi di tutti pur di far parlare di sé. Inoltre, sempre secondo quanto affermato da Rosica, il rapper di Rozzano avrebbe un’amicizia speciale con Taylor Mega da diversi anni.

Queste indiscrezione è stata confermata al 100% da Rosica e questo significherebbe che Fedez predica bene ma razzola male perché accusa Tony Effe di averlo tradito sentendosi con la sua ormai ex moglie mentre si professava suo amico e poi anche il rapper avrebbe una relazione speciale con Taylor Mega da anni, quindi anche mentre era sposato con Chiara Ferragni. Vedremo come andrà a finire il dissing tra il rapper e il trapper ma il momento stanno volando stracci.