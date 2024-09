Emily in Paris 5, cambia tutto adesso diventa Roma: data di uscita e cosa devi sapere | Scoppia la Emily mania

Emily in Paris: il grande successo e la quarta stagione che cambia le carte in tavola. Tutti a Roma nella prossima stagione.

“Emily in Paris” è una delle serie di maggior successo distribuite da Netflix, con la sua prima stagione uscita il 2 ottobre 2020. Ideata da Darren Star, già creatore di serie iconiche come Sex and the City, la storia segue le avventure di Emily Cooper, una giovane americana che si trasferisce a Parigi per lavoro. Lo show si concentra sulla sua vita professionale nell’agenzia di marketing parigina Savoir e sulle sue relazioni personali, spesso complicate e intrise di glamour, romanticismo e situazioni comiche. Con un perfetto mix di romanticismo, moda e cultura, la serie ha catturato il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo.

La quarta stagione di Emily in Paris, tanto attesa dai fan, ha regalato nuove emozioni e colpi di scena. Superate le famigerate tensioni romantiche, sembrava che il triangolo amoroso tra Emily, Gabriel e Alfie fosse finalmente giunto a una conclusione. Emily aveva scelto il bel cuoco francese Gabriel, lasciando Alfie da parte. Dopo molti tira e molla e una quantità infinita di dubbi e incertezze, i due sembravano finalmente pronti a vivere il loro amore senza riserve.

Tuttavia, l’ombra di Camille, la storica fidanzata di Gabriel, ha complicato le cose. Sebbene sembrasse che la coppia Emily-Gabriel fosse pronta a costruire un futuro insieme, Camille ha annunciato di aspettare un bambino da Gabriel. Questo ha ovviamente sconvolto Emily, la quale, pur cercando di accettare la situazione, non voleva più sentirsi una semplice “ruota di scorta” nella vita di Gabriel. Nonostante i suoi sforzi, la coppia si è inevitabilmente separata.

La verità è che Camille però non ha mai aspettato un bambino, perché il suo test era un semplice falso positivo. Una volta appresa la notizia , Gabriel si è incupito in quanto desiderava davvero avere un bambino e costruire una famiglia, diversa ed allargata ma comunque bellissima. Oltre al dolore per la mancanza di un figlio, Gabriel è rimasto scottato anche per la fine della sua relazione con Emily, che aveva deciso di lasciarlo perché si sentiva trascurata e non considerata. Sembrava dunque che tra Emily e Gabriel ci fosse un amore profondo, ma allo stesso tempo impossibile da realizzare.

La seconda parte della quarta stagione di Emily è tutta italiana!

Nella seconda parte della quarta stagione, la trama prende una svolta interessante quando Emily incontra un nuovo personaggio: Marcello Muratori, un affascinante rampollo di una famiglia italiana produttrice di cashmere. Le avventure di Emily la portano a Roma, dove trascorre del tempo con Marcello e, inevitabilmente, tra i due nasce una storia d’amore. Ebbene, il lavoro continua a intrecciarsi con la sua vita personale, come sempre accade per la protagonista.

Sylvie, l’autoritaria e sensuale capa di Emily nell’agenzia di comunicazione Agence Grateau, conosce molto bene la famiglia Muratori e desidera che la loro agenzia ne curi l’immagine. Così, Emily si ritrova “incastrata” in un incontro di lavoro con Marcello e la sua famiglia, che, nonostante un’iniziale titubanza, alla fine accetta di essere seguita dall’agenzia. Questo evento segna un’importante svolta per la protagonista: Emily continua la sua relazione con Marcello e viene scelta come referente per il nuovo studio di Roma dell’agenzia.

Una 5 stagione scoppiettante: ultime novità

Con questo passo, la vita di Emily sembra prendere una nuova direzione: cambia scenario, città, amicizie e, apparentemente, lascia definitivamente alle spalle il suo grande amore Gabriel. Però, un colpo di scena nell’ultima parte della stagione potrebbe cambiare tutto. Gabriel potrebbe infatti raggiungerla a Roma, portando con sé l’ennesima ondata di incertezze e dubbi per il futuro sentimentale della protagonista. Cosa succederà nella quinta stagione? Sarà tutta ambientata a Roma, oppure Gabriel riporterà Emily a Parigi? La notizia è ormai certa: Emily in Paris avrà una quinta stagione.

Non è una sorpresa, considerando che la quarta stagione è stata concepita proprio per avere un seguito, con vari cliffhanger che lasciano intendere nuovi sviluppi. Sebbene non ci siano ancora dati ufficiali, si presume che la serie abbia ottenuto ottimi risultati in termini di streaming, consolidando il suo posto nel palinsesto di Netflix per gli anni a venire. Per quanto riguarda l’uscita della quinta stagione, le speculazioni indicano che potrebbe arrivare tra almeno due anni. Si prevede inoltre che la prima parte sarà ancora ambientata tra Roma e Parigi. Ora non resta che aspettare e vedere cosa riserverà il futuro alla nostra Emily, che, con il suo fascino, i suoi vestiti mozzafiato e la sua ingenuità, dopo aver conquistato Parigi, si prepara a conquistare la capitale italiana. E noi, non vediamo l’ora!