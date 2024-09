Eros Ramazzotti e Dalila, “È finita definitivamente”: arrivata la conferma della rottura dalla fonte interna | Cos’è successo

Tra Eros e Dalila è arrivata la parola ‘fine’ e adesso salta fuori la verità della loro rottura. Conferme da fonte affidabile.

Uno dei cantanti di punta del panorama musicale italiano è tornato a far di sé in ambito sentimentale. Stiamo parlando di Eros Ramazzotti che starebbe vivendo un momento di crisi con la sua compagna di vita Dalila Gelsomino. I due hanno iniziato la loro relazione da un anno e mezzo circa ma alcune indiscrezioni hanno cominciato a girare.

La coppia sembrava felice e contenta, tanto complici quanti appassionati e ad aprile scorso si era anche ipotizzato che Dalila fosse incinta (indiscrezione poi smentita). Dopo questo apice di serenità e amore, un altro rumor ha cominciato ad invadere i social e i fan della coppia e far vacillare le loro sicurezze.

Lo scorso luglio sono iniziate a girare indiscrezioni su una loro presunta crisi e pare che adesso sia arrivata la conferma ufficiale. Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino non starebbero più insieme come prima, le volte in cui si vedono sarebbe sempre più sporadiche e la parola ‘fine’ potrebbe essere scritta al termine dello loro storia d’amore.

I diretti interessati non postano più scatti insieme sui social come accadeva prima e in giro per strada ormai nessuno li vede più assieme. Con questi comportamenti, è come se entrambi stessero cercando di suggerire la fine della loro relazione ma alcune indiscrezioni fatte circolare dall’esperta di gossip Deianira Marzano potrebbero eliminare ogni possibile dubbio.

Indiscrezioni serpeggianti

In queste ore, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato una storia sul suo profilo social di Instagram facendo sapere ai suoi follower e ai fan della coppia che un utente del web le ha riferito un dettaglio non da poco riguardante la relazione tra Ramazzotti e la Gelsomino. L’indiscrezione passata dall’utente alla Marzano suggerisce una distanza piuttosto forte tra la coppia.

Infatti come si può leggere nella storia postata da Deianira Marzano, l’utente del web afferma che Eros e Dalila si sarebbero lasciati da più di un mese e che in questi giorni il cantante sarebbe in Turchia. A questa indiscrezioni, l’esperta di gossip ha aggiunto le sue nozioni e sembrano confermare tale rumor.

La conferma

Quando Deianira Marzano ha ricevuto la segnalazione in merito alla rottura da più di un mese tra Eros e Dalila, l’ha postata come storia su Instagram aggiungendo la sua notizia. Stando a quanto riportato dall’esperta di gossip, le sarebbero arrivate ulteriori voci riguardanti una rottura definitiva tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino.

Per il momento né lui né lei ha smentito o confermato i rumor che li stanno circondando da diversi giorni ma riferendoci a quanto detto da Deianira Marzano e notando come i due non si facciano più vedere insieme (né sui social né nella vita reale), i dubbi diventano sempre più numerosi e grandi. Ai posteri l’ardua sentenza per scoprire se la coppia è davvero scoppiata.