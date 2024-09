Temptation Island, è successo dopo il falò di confronto tra Fabio e Sara: è gravissimo e va contro il regolamento

Fabio e Sara, quel che è successo tra loro a Temptation Island è gravissimo: hanno violato il regolamento del programma e ora sono guai.

Temptation Island 12 continua a tenere il pubblico incollato allo schermo e soprattutto a far arrabbiare gli spettatori, visto come si stanno comportando le coppie.

L’ultimo scandalo riguarda il rapporto tra Fabio e Sara: per i due c’è stato un falò di confronto anticipato a causa di una grave dichiarazione di Fabio, con Sara che ha preso una decisione irrevocabile.

Ma è quello che è accaduto dopo il falò a essere ancora più grave: i due avrebbero violato il regolamento del programma e adesso devono vedersela con la produzione e le conseguenze del loro sgarro.

Temptation Island non ammette sbagli e adesso i due dovranno pagare per ciò che hanno fatto. Il pubblico è sconvolto e non sa come prendere questa notizia.

Il confronto a Temptation Island

Tra Fabio e Sara le cose sono finite prima di iniziare: i due si sono presentati a Temptation Island per comprendere le difficoltà del loro rapporto, una relazione a distanza che pare facesse acqua da tutte le parti già da un po’. Fabio ha criticato più volte Sara per le sue abitudini e il suo stile di vita e, durante lo sfogo, ha infine ammesso di aver tradito la sua fidanzata ben prima di entrare nel programma.

Sara ci è rimasta di sasso e ha chiesto un falò di confronto per chiarire subito cosa fosse successo, specificando che lei aveva già preso la decisione di lasciarlo. Ormai Sara ha scelto cosa fare della sua relazione e per lei non si torna più indietro. Dopo il falò però è accaduto qualcosa di sconcertante che ha lasciato tutti senza parole: i due hanno violato il regolamento del programma e adesso devono affrontare le conseguenze delle loro azioni.

Cosa è accaduto dopo il falò?

Dopo il falò di confronto anticipato richiesto da Sara, la concorrente ha dichiarato di voler uscire dal programma per concludere definitivamente la storia con Fabio e chiarire quel che era successo. Qualche giorno dopo però è arrivata una segnalazione molto grave: in un video girato all’esperta di gossip Deianira Marzano si vedono i due ex mentre bevono qualcosa insieme a Ibiza. A giudicare dal video i due sono tutt’altro che ex e a quanto pare Sara avrebbe perdonato Fabio.

Il problema però è che, come da regolamento del programma, i due non dovrebbero farsi vedere insieme né chiarire un’eventuale separazione prima della fine di Temptation Island, cosa che invece è accaduta come dimostra il video. Se davvero la loro relazione si è ricucita, non dovrebbero mostrarsi in giro insieme finché non sarà andata in onda anche l’ultima puntata del programma. Cosa succederà ora? È possibile che la produzione si rivalga sulla coppia e a quel punto per loro potrebbero essere guai molto seri.