Fabio Fazio, ha fatto il colpaccio con l’ospite internazionale: a Che Tempo Che Fa uno dei più famosi al mondo | Attesa altissima

Il VIP amato a livello planetario sarà ospite da Fabio Fazio e il pubblico non vede l’ora di godersi l’intervista esclusiva.

Il salottino di Che Tempo Che Fa sta per riaprire i battenti e lo farà in grande stile, perché già nella prima puntata del prossimo 6 ottobre ci sarà un ospite internazionale. Fabio Fazio, accompagnato dalla sua fedele collega Luciana Littizzetto, vedrà in studio un VIP che il mondo intero ha imparato ad amare e che non vede l’ora di scoprire altri dettagli su di esso.

Chi ha sempre guardato la trasmissione lo sa: a Che Tempo Che Fa si sono alternati invitati di ogni ceto sociale, categoria lavorativa e vere e proprie icone planetarie ma questa volta Fazio ha deciso di puntare alla stella più brillante ed osservata del momento. Un’ospitata del genere, soprattutto nella puntata di apertura, non poteva immaginarsela nessuno.

Che Tempo Che Fa ha cambiato rete, infatti andrà in onda sul Nove, e questo nuovo inizio sarà segnato dalla presenza di un ospite internazionale che fa gola a tutti i presentatori di talk show sulla piazza. Tuttavia, soltanto Fabio Fazio è riuscito ad accaparrarselo e adesso non dobbiamo fare altro che aspettare il suo arrivo.

Questo personaggio noto si è fatto strada nel mondo dello spettacolo con le sue forze, cominciando da quando era davvero molto giovane. Adesso, però, qualcosa è cambiato nella sua vita lavorativa e ha scelto il salottino di Che Tempo Che Fa per raccontarsi e raccontare questa sua esperienza del tutto nuova.

L’ospite tanto atteso

Colui che aprirà le danze della nuova stagione di Che Temo Che Fa domenica 6 ottobre in prima serata sul Nove è un cantante molto amato e noto a livello mondiale. Stiamo parlando di Damiano David, il frontman dei Maneskin, che di recente ha deciso di camminare con le proprie gambe e vedere dove lo porteranno.

Infatti, da qualche mese il gruppo si è separato e ha preso strade differenti ma non si tratta di un vero e proprio scioglimento della band ma piuttosto come una sorta di momento di pausa per conoscersi meglio e raccontarsi in modo più intimo e privato. La carriera di Damiano come solista è appena iniziata e vedremo se avrà il medesimo successo di come quando era nei Maneskin.

Damiano David, solo soletto

Il cantante romano ha scelto il salottino di Che Tempo Che Fa per fare il suo debutto da solista nel piccolo schermo e raccontare le ultime vicende che lo riguardano da vicino. Lo scorso 27 settembre è uscito il suo primo singolo da solista, Silverlines, e forse questa ospitata è l’occasione giusta per parlare della novità e promuovere la sua nuova immagine da solista. In molti si chiedono se il cantante parlerà anche dei Maneskin e dei loro progetti futuri ma alcuni hanno forti dubbi in merito. Forse Damiano preferirà tacere o forse dirà qualcosa, in ogni caso lo sapremo molto presto.

Silverlines è un brano che è stato scritto da Damiano David insieme a Ferras, Sarah Hudson e Labrinth, ovvero cantautori famosi in tutto il mondo (i primi due sono statunitensi mentre il terzo è brittanico). Fabio Fazio ha definito il suo primo ospite di stagione ‘internazionale’ sottolineando come Damiano David sia conosciuto e amato in tutto il mondo e abbia da poco collaborato con altrettanti colleghi di fama planetaria. La prima puntata di CTCF si prospetta essere davvero molto interessante e ricca di contenuti inediti riguardati Damiano David.