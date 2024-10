“Attorniato da malavitosi”, Fedez prende la stangata dopo l’arresto dei suoi ‘amici’: minaccia finita molto male

La vita di Fedez pare si stia sbriciolando davanti agli occhi di tutti e dopo l’arresto dei suoi fidati, l’ennesima batosta. Momenti bui.

In questi giorni il nome di Fedez continua a popolare le notizie di ogni giornale e telegiornale, adesso in merito ai recenti arresti eseguiti sui suoi amici bodyguard. Nel dettaglio, Christian Rosiello e Islam Hagag (alias Alex Cologno) sono due ultrà rossoneri coinvolti nell’inchiesta sulle curve del Milan e dell’Inter e il loro rapporto con il rapper è molto stretto.

Infatti, Rosiello e Cologno erano le guardie del corpo sia del cantante che della sua stessa famiglia e fino a pochi giorni fa entrambi comparivano spesso anche in diversi scatti accanto al rapper. Ma questi due ultrà rossoneri sono stati coinvolti anche in un altro episodio che riguarda Fedez da vicino.

Stiamo parlando del pestaggio fatto al personal trainer Cristiano Iovino lo scorso 22 aprile durante il quale Christian Rosiello e Alex Cologno sono stati identificati tra gli aggressori. A quanto pare, inoltre, anche Fedez sarebbe stato presente quella notte. In ogni caso, i tre sembrano molto uniti e adesso che gli ex bodyguard sono stati arrestati, il rapper è ‘scoperto’.

Una situazione a dir poco complicata e delicata che vede Fedez al centro della bufera mediatica per l’ennesimo motivo non proprio positivo. Da quando si è lasciato con la sua ormai ex moglie Chiara Ferragni, sembra che tutto vada per il verso sbagliato. Uscito da poco dal dissing con Tony Effe, adesso il rapper di Rozzano deve fare i conti con questa nuova realtà.

Volano minacce

Pochi giorni fa, Fedez ha ricevuto l’ennesimo Tapiro d’oro (il quattordicesimo) consegnato dal veterano in materia Valerio Staffelli ma sembra proprio che il rapper non abbia apprezzato molto questo ben noto regalo. Alla domanda di Staffelli riguardante l’arresto delle ex guardie del corpo e del fatto che adesso Fedez è solo se dovesse fare altre risse (facendo riferimento al fatto che i due ultrà erano presenti al pestaggio del personal trainer), il cantante si è infuriato.

Fedez ha minacciato Staffelli di querelarlo affermando di non essere indagato di nulla ma Valerio Staffelli non si è lasciato intimidire dalla minaccia e ha chiesto al rapper se la relazione con la Ferragni era aperta come ha affermato Taylor Mega. A quel punto Fedez si è dileguato dicendogli che si sarebbero sentiti dopo.

Cattive compagnie

Vedendo il servizio di Striscia la notizia, molti utenti del web hanno commentato l’atteggiamento di Fedez scatenandosi con i loro messaggi. Un utente di Instagram ha scritto che Fedez è: “attorniato da malavitosi e parla di querela…”, un altro commento si chiede come mai ancora si dia visibilità: “ad un tipo così” e un altro ancora ammette che il rapper è diventato antipatico.

Insomma, il malcontento generale che si legge tra i commenti degli utenti di Instagram è evidente e in molti non sopportano più le vicende che lo riguardano e le cattive compagnie alle quali si legherebbe. La visita di Staffelli non è stata apprezzata da Fedez e l’ultima domanda sulla plausibile relazione aperta gli ha lasciato l’amaro in bocca. Scopriremo come continueranno le vicende del rapper e delle persone a lui vicine (forse troppo).