Adrien Brody trionfa ai Golden Globe 2025 con “The Brutalist”: le parole struggenti | ‘Un onore raccontare gli immigrati’

I Golden Globe 2025 premiano Adrien Bordy, le sue parole toccanti hanno conquistato il cuore di tutti i partecipanti.

Adrien Brody ha ricevuto il Golden Globe come Miglior Attore in un Film Drammatico grazie alla sua straordinaria interpretazione in The Brutalist.

Nel film, diretto da Brady Corbet, Brody veste i panni di László Tóth, un architetto ebreo ungherese sopravvissuto all’Olocausto, che emigra negli Stati Uniti nel dopoguerra per ricostruire la propria vita.

Il film ha ottenuto anche altri importanti riconoscimenti ai Golden Globe 2025, tra cui il premio per il Miglior Film Drammatico e per la Miglior Regia, andato a Brady Corbet.

Questa vittoria segna un traguardo importante nella carriera di Adrien Brody, che aveva già vinto un Oscar come Miglior Attore nel 2003 per The Pianist.

Raccontare l’esperienza degli immigrati

Durante la cerimonia, l’attore ha dedicato il premio ai suoi genitori e alla sua compagna, Georgina Chapman. Nel suo discorso, Brody ha voluto sottolineare l’importanza delle esperienze e della resilienza della sua famiglia, affermando che raccontare l’esperienza degli immigrati è stato un grande onore. Anche sua madre, la fotografa Sylvia Plachy, dice, è emigrata negli Stati Uniti negli anni ‘50.

Lei e i suoi genitori fuggirono da Budapest durante la rivoluzione ungherese e si trasferirono a New York per ricominciare da zero. Un viaggio di resilienza, speranza e sacrificio che è anche la storia della sua famiglia: “e io sono qui, ben radicato e saldo, grazie ai loro sforzi e agli ostacoli che hanno superato”, ha aggiunto. Queste le parole pronunciate durante una conferenza stampa organizzata dalla Critics Choice Association a Los Angeles il 4 gennaio 2025, nell’ambito della promozione di The Brutalist.

Un messaggio di resilienza e speranza

The Brutalist esplora temi universali come la resilienza, la speranza e il sacrificio, offrendo uno sguardo profondo sulle esperienze degli immigrati nel dopoguerra. La pellicola, ampiamente acclamata dalla critica, è stata definita da molti un’opera potente e commovente, capace di catturare la complessità emotiva e storica di un periodo travagliato.

Brody ha raccontato di essersi sentito profondamente legato alla storia di László Tóth. Interpretare un personaggio così ricco di sfumature e con una storia così significativa, per lui, è stata una sfida e un privilegio: “la sua lotta per trovare un nuovo inizio in un mondo completamente diverso rispecchia le esperienze di milioni di persone, inclusa la mia famiglia”. Con The Brutalist, Adrien Brody dimostra ancora una volta la grandezza della sua prova attoriale, e ribadisce anche il suo impegno nel raccontare storie che hanno un profondo impatto umano e storico.