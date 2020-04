Ti sei mai chiesto di che colore è il tuo feed Instagram o quale colore è predominante? Oppure più semplicemente ti piacerebbe vedere la palette colori rappresentativa della tua pagina, così da continuare su quella linea, oppure decidere di cambiarla per avvicinarti il più possibile ai tuoi gusti? Nell’aiutarti a risolvere questo enigma esiste un’applicazione molto carina, che non è necessario scaricare, dal nome ColorKuler, chiaramente ispirata allo strumento di palette colori Kuler di Adobe di cui vi avevo parlato tantissimo tempo fa in questo articolo.

ColorKuler analizza gli account Instagram e genera una tavolozza colori che racchiude lo stile di colore degli utenti. L’idea è che ognuno di noi ha una propria visione del mondo, ognuno di noi è attratto da un’estetica diversa in termini di design e colore e spesso non ci rendiamo conto dei colori che più ci rappresentano o che meglio appagano il nostro occhio, oppure diversamente se vediamo una stortura ma non capiamo a cosa sia dovuta, magari è solo colpa dell’insieme di colori che non ci da soddisfazione.

ColorKuler semplifica la scelta dei colori che vogliamo usare ed è anche davvero molto semplice da utilizzare, basta andare sulla pagina Instagram e cliccare sul link in bio, oppure direttamente andare sulla pagina colorculer.com, inserire il nome utente, vostro o di chi vi interessa, per avere in pochissimi secondi la palette colori personalizzata dedicata a quello specifico account.

Se state cercando di affinare il vostro stile, sicuramente utilizzare colori e toni che attirano il vostro gusto e piacere, magari prendendo spunto anche dai vostri profili preferiti, può essere un ottimo punto di inizio per migliorare e sviluppare il vostro lavoro. Per esempio potrebbe darvi spunto per scegliere di comprare nuovi vestiti di specifici colori o di decorare alcuni angoli della vostra casa che richiamino certe tonalità e atmosfere, oppure modificare alcuni dettagli delle vostre foto per farli virare al vostro colore preferito.

Come vorreste la vostra palette colori di instagram?