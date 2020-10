In Sardegna, a Palu ‘e Carru (Oschiri), è nato un cucciolo di labrador di colore verde, per fortuna non è stato uno scherzo di cattivo gusto di qualche buontempone e non possiamo nemmeno gridare all’attacco alieno, certo, questo è sicuramente un fenomeno estremamente raro, però può accadere in natura. Pensate alla di Giannangelo Liperi e Cristian Mallocci, proprietari di una azienda agricola, quando si sono visti davanti agli occhi questa incredibile sorpesa, in mezzo agli altri piccoli c’era questo cucciolo di labrador di colore verde. Una scoperta che ha lasciato i due senza parole, “Quando sono andato a vedere come stava la cagna ho notato che aveva partorito ma uno dei cuccioli aveva un colore insolito: era verde – ha detto Cristian – A quel punto sono andato dal mio compagno di lavoro Giannangelo, impegnato in altre faccende nell’azienda e ho esordito: ‘Hai mai visto un cane alieno?’ Lui è rimasto stupito e così siamo andati insieme a vedere il piccolo di Labrador, Il prime pensiero è stato, la cagna ha forse partorito sull’erba?’.“Ma una volta preso il cuccioletto tra le mani abbiamo capito che era il colore del suo pelo, era davvero verde. Non credevamo ai nostri occhi. Non riuscivamo a capire cosa fosse successo e così abbiamo cercato di documentarci su internet scoprendo che il raro evento è del tutto naturale”.

Il cucciolo di labrador “alieno”, che è stato chiamato Pistacchio, nomen omen, sta bene, è in salute e cresce insieme ai suoi fratelli, la spiegazione della sua notevole colorazione è un raro accadimento che può succedere quando il liquido amniotico della madre, che forma la sacca che circonda e protegge gli embrioni, si mescola con la biliverdina colorando il manto dell’animale, in questo modo e in quel frangente, verrebbe assorbita dal cucciolo che ne assume la tipica colorazione. Tra i Labrador in effetti questo fenomeno non sembra affatto così raro come si potrebbe pensare, nel febbraio del 2017 si era verificato un caso analogo in Spagna.

Per tutti quelli che sperano già di vedere l’evoluzione della crescita del labrador verde ci sono brutte notizie, Pistacchio non rimarrà verde per sempre, con il tempo la colorazione andrà via fino a scomparire del tutto con il cambio del manto.