I Leoni di Sicilia confermata la serie tv, data di uscita, trama, streaming, cast e tutto quello che sappiamo

Per tutti gli amanti della saga della famiglia Florio raccontata nel romanzo best seller della scrittrice Stefania Auci edito da Nord, oggi è un giorno di giubilo.

La notizia è ufficiale e arriva dalla Lotus Production: “I Leoni di Sicilia” diventerà presto una serie tv e noi non aspettavamo altro che sentire queste parole.

In questi ultimi anni la notizia serpeggiava, veniva spifferata tra i club letterari e i palinsesti televisivi, inizialmente sembrava che il progetto fosse stato messo in cantiere per la Rai. Invece a prendersi i diritti e a mandarla in onda sarà la piattaforma streaming Disney+ sotto la sezione Star.

La disney vuole proprio regalarci degli anni meravigliosi in questo prossimo futuro, eravamo già esaltati dalla notizia della quarta stagione di Boris, ma adesso che sappiamo di poter attendere anche gli amatissimi Florio, non stiamo davvero più nella pelle.

A prendersi l’onere di gestire un capolavoro di tali dimensioni è il regista romano Paolo Genovese, non un novellino in fatto di serie, infatti è alla sua quarta fiction televisiva, inoltre stiamo parlando di un pezzo da novanta anche sul grande schermo, attualmente nelle sale con il suo ultimo film “Supereroi”.

Nei prossimi mesi ci aspettiamo che si stabilisca in Sicilia, indicazione via dei Materassai, dove il primo ciak delle riprese dovrebbe partire nel mese di febbraio, per regalarci le emozioni che abbiamo vissuto leggendo il romanzo. Ecco tutto quello che sappiamo sulla serie tv “I Leoni di Sicilia”.

Data di uscita

Non essendo ancora iniziate le riprese è difficile che ci possa già essere una data di uscita, se davvero inizieranno con il mese di febbraio possiamo sperare di poter vedere la serie su Disney+ tra circa un anno, quindi per la prima metà del 2023 dovremmo avere una data. Ovviamente appena ne sapremo di più aggiorneremo l’articolo.

Trama de I Leoni di Sicilia

Vedremo in scena la saga dei Florio, dinastia di armatori e imprenditori protagonista di un’epoca d’oro dello sviluppo economico della Sicilia dell’Ottocento. Una storia complessa che attraversa diverse generazioni raccontata in due romanzi, il secondo capitolo della saga “L’inverno dei leoni” è uscita il 2021.

Nel primo romanzo viene ricostruita in modo avvincente l’ascesa dell’intera famiglia Florio, dal suo primo approdo al porto di Palermo, fino alla sua affermazione economica prima e sociale dopo.

La storia inizia proprio con il calabrese Paolo Florio, dopo il disastroso terremoto che colpì la loro terra, partì da Bagnara Calabra nel 1799 alla volta della Sicilia con il fratello Ignazio, la moglie Giuseppina e la nipote Vittoria.

In poco tempo questa famiglia di speziali divenne una dinastia di armatori a Palermo, imprenditori del vino per la precisione inventarono il Marsala, della conservazione del pesce con le loro tonnare, della ceramica, protagonisti di un’epoca d’oro dello sviluppo economico della Sicilia dell’Ottocento.

Intrecciata con il percorso e l’ascesa al potere sia commerciale che nobiliare dei Florio, ci vengono raccontate anche le tumultuose vicende sentimentali e private, mentre vediamo sullo sfondo arrivare gli anni più inquieti della Storia italiana, dai moti del 1818 allo sbarco di Garibaldi in Sicilia.

Ovviamente speriamo già nel seguito che racconti il secondo libro!

Chi ci sarà nel cast?

Su questo fronte abbiamo una bella tabula rasa, per ora vige il totale riserbo su chi prenderà il ruolo di questa importante famiglia che ha fatto la storia d’Italia.

Il trailer de I Leoni di Sicilia e streaming

Ovviamente per avere un Trailer dobbiamo prima avere delle riprese, probabilmente, se inizieranno a febbraio è possibile che già per la fine dell’anno avremo qualche scorcio per dare una sbirciatina alle ambientazioni, i costumi e la location, che se come descritta nei libri, sarà magnifica.

Quello che sappiamo è che la potremo vedere su Disney+ e si sa che la piattaforma ci tiene a non lasciare mai a bocca asciutta i suoi utenti, quindi sicuramente ci regalerà qualche cicca al più presto.

Se volete sapere tutto sulla serie tv I Leoni di Sicilia ricordatevi di salvare l’articolo e attivare le notifiche, lo aggiorneremo appena avremo novità.