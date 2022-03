Taboo, 10 motivi per cui devi guardare subito questa serie su Netflix

Taboo è una di quelle serie Tv che non ci si può perdere perché prende un dramma d’epoca e lo infonde di mistero e suspense. Ecco 10 motivi per cui dovreste guardarlo subito su Netflix.

Taboo emerge come una voce enigmatica nell’età dell’oro della televisione. Vanta una grande star del cinema come protagonista, una storia avvincente e una bellissima direzione artistica, eppure finora è passato in gran parte inosservato dalla maggior parte del pubblico.

In questo drammatico racconto di vendetta, troverete volti che avete visto in Game of Thrones, Sherlock e House of Cards. Allora perché non lo state guardando?

Può essere che la serie, ambientata sullo sfondo dell’imprenditoria commerciale e della situazione giuridica britannica nell’Inghilterra del XIX secolo, sia troppo esoterica. Può darsi che non abbia preso alla leggera il suo omonimo (ci sono infatti molti casi di “tabù” in mostra), o la colpa può risiedere nella pubblicità scadente.

Ma la recitazione di Tom Hardy è di prim’ordine, così come il resto del cast e il mondo mercuriale di Taboo è uno di quelli che non si può fare a meno di voler esplorare perché prende un dramma d’epoca e lo permea di mistero e suspense. Ecco 10 motivi per cui dovreste guardare Taboo della BBC, disponibile ora in streaming su Netflix.

Tom Hardy è protagonista e co-sceneggiatore

Se sei un fan di Tom Hardy, vorrai vedere la serie. La sua mascolinità massiccia e ringhiosa ha un effetto totale nei panni di James Delaney, erede di un impero commerciale nel XIX secolo. Hardy è sia protagonista di Taboo che co-sceneggiatore con suo padre, ed è ovviamente il veicolo perfetto per mostrare il suo aggressivo rimuginare.

Si dice che la serie sia nata dalle storie della buonanotte con cui la famiglia Hardy era solita intrattenersi e ha il tipo di dinamica familiare tesa che può venire solo dall’esperienza reale.

È anche grintoso, pieno di slang cockney e molta violenza, quindi è ovviamente il tipo di storia che ha portato un micromondo Hardy in un sonoro torpore.

Ha un cast impressionante

Fin dal primo episodio di Taboo vi troverete a dire: “Conosco quella faccia!” Questo perché la serie è popolata da attori familiari che sono stati in molte delle serie più famose dell’ultimo decennio. Il principale è Jonathan Pryce (Pirati dei Caraibi, Game of Thrones) che interpreta Sir Stuart Strange, il malevolo capo della Compagnia delle Indie Orientali.

Altri attori familiari includono Tom Hollander (Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma, The Night Manager) come chimico che ha alcune delle migliori battute, Oona Chaplin (la nipote di Charlie Chaplin!) come sorella del personaggio di Tom Hardy e Michael Kelly come spia americana.

La storia è davvero unica

La storia è incentrata su James Delaney (Hardy), l’uomo eredita un pezzo di terra che è di interesse strategico per le colonie americane, l’impero britannico e la Compagnia delle Indie Orientali. Mette le fazioni una contro l’altra per il proprio guadagno, dimostrando che i suoi muscoli sono pari solo al suo cervello.

Delaney ha un passato segreto che coinvolge la magia, il cannibalismo e l’assassinio, il che lo rende desideroso di vendetta contro le entità che gli hanno fatto del male. Non solo mira a stabilire un impero commerciale per competere con la Compagnia delle Indie Orientali, ma intende costruirlo nel sangue.

Nasconde un mistero soprannaturale

Taboo si presenta come un mistero, con ogni episodio che presenta indizi sul passato criptico di James Delaney, le cui origini potrebbero essere il motivo per cui è stato dotato di una visione soprannaturale. Il fatto che il pubblico non sia mai del tutto certo dei suoi doni è una cosa positiva, che ci tiene impegnati.

Mentre la serie procede nel racconto, vediamo Delaney eseguire rituali, sperimentare allucinazioni e impegnarsi in pratiche simili al voodoo, che possono aiutarlo nella sua ricerca di diventare un potente magnate degli affari. Avere “amici dall’altra parte” potrebbe essere l’asso nella manica che gli altri baroni del commercio non vedranno mai arrivare.

Imparerete un sacco di storia

Se tutto quello che sapete sulla Compagnia delle Indie Orientali è quello che avete imparato dalla serie Pirati dei Caraibi, preparatevi a ricevere una nuova lezione di storia. In pochi episodi, imparerete molto su come funzionava all’apice del suo potere all’inizio del 1800, e cosa significava per la potenza commerciale della Corona britannica.

Imparerete anche a conoscere il nascente commercio dell’America, mentre le colonie si proponevano di diventare un rivale competente e di affermare il dominio sull’esportazione delle risorse dalle loro fertili terre. Come la serie rivela, i decenni dopo la guerra rivoluzionaria furono un periodo caotico, stimolante e disordinato di grandi cambiamenti storici.

L’atmosfera è mutevole e dannata

Uno degli aspetti più salienti di Taboo è l’atmosfera che lo circonda che è mutevole come i suoi personaggi e non è per i deboli di cuore. Hardy e Steven Knight (che ha lavorato su Peaky Blinders) hanno voluto creare una storia di vendetta gotica e sapevano di dover catturare l’atmosfera perfetta per trasmetterla.

Perciò la direzione artistica non è seconda a nessuno, con immagini che impattano in un modo che è allo stesso tempo sorprendente, spaventoso e inebriante. Parla ai fan del lavoro di David Lynch, Tim Burton e Terry Gilliam, il cui tocco creativo distinto ha aggiunto alla costruzione del mondo dei loro film.

LEGGI ANCHE-> Se ami Peaky Blinders ecco 4 serie Tv sul genere drammi d’epoca da guardare

È una strana storia famigliare

Ironicamente, al suo centro, Taboo riguarda la famiglia, e con la famiglia arriva sia l’amore che la disfunzione. La famiglia Delaney è impantanata in entrambi i casi. Il defunto padre di James Delaney ha cercato di far dimenticare alla madre americano-indiana la sua eredità culturale e la sua identità e James ritiene suo padre personalmente responsabile della sua morte.

Per aggiungere alla natura “tabù” della serie, la relazione di James con sua sorella rasenta l’incestuoso. Poi c’è James che va in giro in perizoma facendo rituali voodoo e infine l’impressionante quantità di violenza che impregna certi episodi di sangue e carneficine mentre James sventra i nemici della sua famiglia.

I costumi sono spettacolari

Non tutta la serie dell’epoca georgiana sarà accurata dal punto di vista storico, poiché lo stile è in qualche modo favorito rispetto alla sostanza nel caso dei costumi. Le scollature degli abiti delle signore possono non essere precisamente d’epoca, e i molti cappotti sgualciti e le cravatte dei signori in mostra possono essere fuori di dieci o venti anni, ma difficilmente si noterà perché tutti sembrano così belli.

Come Penny Dreadful e Peaky Blinders, Taboo fa cenni al periodo della Reggenza senza appoggiarsi completamente ad esso, permettendogli la libertà di lasciare che i suoi personaggi siano espressivi con il loro abbigliamento. Non essendo così rigido, ogni personaggio ha un guardaroba che racconta la sua storia con ogni punto e piega del tessuto.

La scenografia è incredibile

C’è qualcosa di molto forzato e grintoso in Taboo, che è appropriato data la natura burbera del suo protagonista byroniano. Il diavolo è nei dettagli, e ogni singola scena può essere messa in pausa e ammirata per la festa che presenta per gli occhi.

Tutto, dalle strade della Londra della Reggenza alle torbide galere delle navi degli schiavi, è stato minuziosamente ricreato da scenografi che ovviamente amano quello che fanno. Mentre i personaggi combattono i loro demoni interiori, lo stesso fa ogni ambiente in cui sembrano abitare, aggrappati all’edificio di un passato decadente che attraversa un cambiamento estremo.

La seconda volta è ancora meglio

Taboo è una di quelle rare serie che migliora alla seconda visione. Perché? Perché è un avvincente giallo che ha offerto indizi lungo tutto il percorso che potreste aver perso se foste stati troppo presi a guardare i bei set o Tom Hardy.

Persino la sequenza del titolo cambia ad ogni episodio, fornendo indizi sui colpi di scena e sulle svolte del racconto. Hardy è stato categorico sul fatto che ogni pochi episodi, il tono della serie dovesse cambiare completamente, dall’horror alla fiaba, al mistero e all’ottavo episodio, tutto quello che avete visto finisce per non essere quello che sembra.