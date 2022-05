Eros Ramazzotti, altro che Michelle. La famosissima collega si dichiara

Eros Ramazzotti è davvero amatissimo e non solo dal pubblico, proprio una sua collega, una cantante famosissima gli ha fatto una dichiarazione incredibile.

Uno degli artisti più amati in Italia ma anche a livello internazionale è senza ombra di dubbio Eros Ramazzotti, la sua musica è stata capace di scaldare i cuori di generazione in generazione, ma non solo per quello Eros si trova sempre al centro dell’attenzione pubblica, anche la sua vita privata ha da sempre incuriosito i fan che cercano di saperne un po’ di più sul loro beniamino e la sua situazione sentimentale.

La sua vita privata è costantemente oggetto di discussione, anche di recente ha fatto molto parlare di sé proprio per una donna della sua vita, lei è davvero famosissima, una collega, un’amica, una persona speciale famosa in tutto il mondo.

Eros Ramazzotti e la collega, beccati insieme

La carriera di Eros Ramazzotti è davvero incredibile, uno dei maggiori esponenti del panorama musicale del nostro paese, nel corso del suo percorso professionale ha venduto più di 60 milioni di dischi e ha collaborato con alcuni tra i più importanti nomi della musica a livello mondiale, impossibile non ricordarsi delle collaborazioni con Anastacia, Tina Turner, Andrea Bocelli e Luciano Pavarotti, qualcosa che lo ha fatto diventare davvero un punto di riferimento per la musica pop italiana.

Ma Eros è un personaggio dello spettacolo particolarmente chiacchierato, anche per via della sua vita sentimentale, come dimenticare la storia d’amore che ha appassionato tutti negli anni Novanta con Michelle Hunziker, una relazione che è rimasta nel cuore delle persone, dal loro meraviglioso matrimonio è arrivata anche la splendida figlia Aurora.

Purtroppo per alcune situazioni spiacevoli e momenti davvero bui, quella che sembrava la storia d’amore da fiaba, è finita e i due nel tempo si sono lasciati, anche se tra loro è sempre è sempre rimasto un legame speciale, qualcosa che proprio ultimamente abbiamo potuto constatare e di cui molti hanno gioito, quel loro bacio rubato durante la trasmissione di Michelle.

Ma nella vita di Eros dopo Michelle è arrivata anche un’altra splendida donna che gli ha rubato il cuore, la bellissima e giovanissima modella Marika Pellegrinelli, dalla loro relazione sono arrivati due figli, anche questa relazione importante per Eros purtroppo è andata a chiudersi e i due si sono lasciati.

Da questa ulteriore separazione di Eros e la separazione di pochi mesi fa tra Michelle Hunziker con Tomaso Trussardi, è iniziato ad aleggiare il pettegolezzo che i due, adesso nuovamente single, potessero tornare nuovamente insieme, un sogno che i loro fan aspettano da tantissimo tempo, per ora nessuna conferma ufficiale è arrivata, anzi sono piuttosto arrivate smentite dai diretti interessati che dicono di essere profondamente legati da amicizia e stima reciproca, ma nulla di più, chissà se il tempo porterà a nuove verità.

Intanto, proprio in questi giorni, non è passata inosservata una vera e propria dedica sui social da parte di un’altra bellissima donna dello spettacolo, una collega di Eros e una sua carissima amica.

La dolcissima dedica della famosissima collega a Eros

Una delle donne e colleghe con le quali Eros ha un vero e profondo rapporto di amicizia è proprio una delle cantanti più famose del nostro Paese e del mondo, ultimamente l’abbiamo anche vita alla conduzione dell’Eurovision 2022, non ci si può sbagliare, stiamo parlando proprio di lei, la divina Laura Pausini.

LEGGI ANCHE-> Michelle Hunziker rivela la tragedia che l’ha strappata a Eros. Il racconto straziante

In questi giorni ha deciso di pubblicare attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram una dolcissima dedica lasciandosi andare ai sentimenti. Da quello che la stessa ci racconta, preso vedremo i due big della canzone italiana insieme in un attesissimo evento, #Unanessunacentomila all’arena Campovolo di Reggio Emilia, che si terrà l’11 giugno 2022, l’iniziativa è davvero importante, sarà in favore della lotta contro la violenza sulle donne e i due si esibiranno sulle note di una storica canzone di Eros.

Con queste parole dolcissime Laura ha accompagnato una foto che li ritrae insieme, “Mi chiama “Sorellina” dal 1993 (…) Vi posso assicurare che la caratteristica meravigliosa di @ramazzotti_eros è la sua bontà. Un uomo che ha sempre cantato l’amore ma lo ha anche dimostrato, rispettando la figura della donna gentilmente”.

LEGGI ANCHE-> Eros Ramazzotti, la malattia che non si può ignorare, l’operazione è inevitabile

Questo stupendo messaggio ovviamente ha commosso il web e i loro fan che non vedono l’ora di vederli insieme sul palco, una bella storia di amicizia che da battere il cuore.