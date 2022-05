Indiana Jones 5, l’immagine ufficiale che rivela il primo sguardo al ritorno di Harrison Ford

Lucasfilm svela il primo sguardo al ritorno di Harrison Ford in Indiana Jones 5 durante il panel dello studio allo Star Wars Celebration Event.

Harrison Ford è vestito di tutto punto e torna in azione con la prima immagine di Indiana Jones 5 della Lucasfilm. Ford tornerà per il quinto capitolo della lunga serie d’azione nei panni dell’archeologo protagonista, insieme ai nuovi arrivati Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones, Antonio Banderas e Olivier Richters.

I dettagli sulla trama di Indiana Jones 5 sono stati tenuti sotto chiave, ma si prevede che si tratti sia di un sequel che di un prequel.

James Mangold, il regista due volte nominato all’Oscar per Logan e Ford contro Ferrari, è al timone di Indiana Jones 5, dopo aver scritto la sceneggiatura insieme ai colleghi sceneggiatori di Ford, Jez e John-Henry Butterworth. Lo sviluppo del film ha languito per quasi 15 anni, quando il creatore George Lucas ha lottato per trovare la storia giusta per il progetto e Steven Spielberg ha affidato le redini della regia a Mangold nella speranza di dare nuova vita al franchise.

Dopo che le riprese si sono finalmente concluse a febbraio, il pubblico sta per dare un primo sguardo a Indiana Jones 5.

In seguito alla presentazione allo Studio Showcase della Lucasfilm per l’evento Star Wars Celebration, l’account Twitter ufficiale di Indiana Jones ha rivelato la prima immagine, la foto vede Ford di nuovo in azione nei panni del protagonista, l’iconico eroe si avventura in una caverna oscura per la sua ultima avventura.

Anche se il pubblico potrebbe desiderare qualcosa di più di un’immagine, il primo sguardo a Indiana Jones 5 sarà sicuramente una sorpresa gradita per i fan di lunga data del franchise. Vedere Ford di nuovo con il suo iconico borsalino e attraversare un ponte dall’aspetto antico farà sicuramente nascere negli spettatori un sentimento nostalgico, soprattutto con l’eroe principale immerso in un bagliore giallastro, l’iconica tonalità di colore del franchise.

Con l’immagine di Indiana Jones 5 che sembra una posa drammatica su un fotogramma reale del film, sarà interessante vedere se l’ambientazione della caverna si inserisce nella storia all’uscita del film.

L’attesa per Indiana Jones 5 è stata molto alta negli ultimi anni, dopo che l’acquisizione della Lucasfilm da parte della Disney ha visto lo sviluppo iniziare a prendere piede nel 2016, quando lo studio ha riportato l’attenzione sul franchise con Star Wars di nuovo in funzione.

Sebbene Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo del 2008 abbia lasciato molti fan con l’amaro in bocca a causa dell’uso eccessivo di CGI e di scenografie stravaganti, la presenza di nuova linfa nella forma di Mangold e dei suoi sceneggiatori di Ford contro Ferrari al timone fa sperare che il film possa tornare ai suoi giorni di gloria.

Solo il tempo ci dirà se l’attesa è valsa la pena quando Indiana Jones 5 arriverà nelle sale il 30 giugno 2023.