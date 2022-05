Daredevil 4, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo

È sicuramente solo una questione di tempo prima che la quarta stagione di Daredevil diventi realtà: ecco tutto quello che sappiamo finora sul revival Disney+.

È solo questione di tempo prima che la quarta stagione di Daredevil diventi realtà: la Marvel ha confermato il ritorno di Daredevil nel MCU annunciando che la serie dedicata a Matt Murdock è già in lavorazione. Dire che la quarta stagione di Daredevil è stata molto attesa dai fan della Marvel sarebbe un enorme eufemismo.

Nel 2015, una partnership senza precedenti tra Marvel Television e Netflix ha fatto conoscere agli spettatori un tipo diverso di supereroe Marvel, un giustiziere di strada che opera in un mondo brutale e sanguinario. Daredevil è stato un successo e ha fatto da apripista a tutte le serie Marvel Netflix successive, come Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders e The Punisher.

Oltre a come la serie originale di Daredevil ha impostato l’audace incursione di Netflix nelle proprietà Marvel, Daredevil è stata particolarmente elogiata per il suo cast stellare, con il Matt Murdock di Charlie Cox e il Kingpin di Vincent D’Onofrio che sono stati dei veri e propri punti di forza. Tutto si è concluso con la terza stagione del 2018, una delle poche serie Marvel Netflix a cui è stata concessa una conclusione soddisfacente prima che il colosso streaming staccasse la spina.

Il contratto tra Marvel e Netflix prevedeva che i personaggi e i concetti rimanessero in un limbo per due anni, ma una volta terminato questo periodo, la Marvel ha perso poco tempo per incorporare il Daredevil di Cox e il Kingpin di D’Onofrio nel MCU. D’Onofrio ha ripreso il ruolo di Kingpin in Hawkeye e Cox quello di Matt Murdock in Spider-Man: No Way Home.

Con Cox e D’Onofrio ora ufficialmente parte del MCU mainstream, la Disney sta rilanciando il marchio Daredevil per la propria piattaforma. Come sarà lo show, ora che la Disney ha acquisito i diritti per distribuire le classiche proprietà Marvel di Netflix, non è dato saperlo, ma ecco tutto quello che si sa finora sulla quarta stagione di Daredevil.

Confermata Daredevil 4 della Marvel

Dopo il cameo di Daredevil in Spider-Man: No Way Home, la Marvel ha annunciato il reboot della serie originale Netflix nella quarta stagione di Daredevil per il MCU, che sarà distribuita su Disney+. La Marvel non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale per la nuova serie e non ha parlato del ritorno di Daredevil nel MCU.

Detto questo, la conferma della quarta stagione di Daredevil da parte della Marvel significa che il Matt Murdock di Charlie Cox avrà una serie tutta sua e probabilmente sarà affiancato dal Kingpin di D’Onofrio. Per ora non è chiaro se anche gli altri personaggi della serie originale di Netflix riprenderanno il loro ruolo accanto a Murdock a Hell’s Kitchen.

Curiosamente, la terza stagione di Daredevil prevede il ritorno di Murdock per il reboot anche prima della breve apparizione del personaggio in No Way Home. Sarebbe senza dubbio interessante vedere come Daredevil di Disney+ riprenderà da dove si era interrotta la terza stagione, come la storia sarà influenzata dal legame di Murdock con Peter Parker e come Daredevil e Kingpin si riuniranno inevitabilmente dopo gli eventi di Hawkeye e degli altri film e serie della Fase 4 del MCU.

LEGGI ANCHE-> Hawkeye, un grande ed emozionante finale di stagione. Recensione episodio 6

Daredevil è un personaggio classico del MCU?

In questa fase, è difficile dire se la serie originale di Daredevil di Netflix sia in linea con il MCU. È possibile che i Marvel Studios stiano conducendo un reboot soft, ma finché non saranno disponibili ulteriori dettagli, il futuro è incerto. Da un lato, alcuni dettagli del costume di Occhio di Falco sembrano suggerire una continuità diretta. D’altro canto, alcune scene eliminate contraddicono la linea temporale.

Inoltre, gli stessi attori sembrano avere opinioni diverse sulla questione. D’Onofrio è convinto di interpretare lo stesso Kingpin, mentre Cox preferisce un reboot soft, sia attraverso il multiverso che semplicemente ipotizzando un salto temporale significativo. È quindi difficile dire se la quarta stagione di Daredevil sarà una continuazione, un nuovo inizio o una combinazione di entrambi.

Daredevil 4 Cast: Quali attori e personaggi torneranno?

Finora è stato confermato che solo Cox e D’Onofrio riprenderanno i loro ruoli Marvel Netflix nel MCU, e non è chiaro se entrambi appariranno nella quarta stagione di Daredevil. La Marvel potrebbe scegliere di differenziare la propria versione evitando di riunire subito questi due titani, continuando invece a sviluppare Kingpin in altri show Disney+ come Echo.

Speriamo che non ci voglia molto prima che altri membri del cast di Daredevil vengano confermati come nuovi personaggi della Fase 4 del MCU. Un altro personaggio che probabilmente tornerà è il migliore amico e avvocato di Daredevil, Foggy Nelson, interpretato da Elden Henson, anche se Claire Temple di Rosario Dawson sarebbe un ritorno interessante, dato che il personaggio ha contribuito a collegare le varie serie Marvel Netflix e i loro giustizieri.

La trama si Daredevil 4. Quello che la stagione 3 ha impostato

La fine della terza stagione di Daredevil ha certamente lasciato lo show in una posizione interessante; sembrava concludere l’arco narrativo di Kingpin e ha chiuso il cerchio della vita di Matt Murdock, riunendolo con i suoi amici Foggy Nelson e Karen Page.

Ma le immagini finali hanno messo in scena una nuova minaccia, con l’agente sociopatico dell’FBI Dex Poindexter che si è sottoposto a una procedura sperimentale per riparare la sua schiena rotta – e la telecamera ha chiuso a nero proprio sul suo occhio, confermando che si stava trasformando nel classico cattivo di Daredevil, Bullseye. Se la quarta stagione di Daredevil dovesse essere la continuazione della serie Marvel Netflix, potrebbe basarsi sul classico cattivo.

Previsione sulla data di uscita della quarta stagione

Dato che la Marvel ha confermato che la produzione è già in corso, la data di uscita della quarta stagione di Daredevil potrebbe essere nel terzo o quarto trimestre del 2023, ma ci sono anche altri film e serie del MCU in cui il ritorno di Daredevil potrebbe avvenire prima.

Infatti, il modello di universo condiviso della Marvel significa che Cox e D’Onofrio potrebbero apparire in molti altri progetti del MCU in futuro. Dopo la terza stagione di Daredevil e Occhio di Falco, Kingpin è destinato ad avere ruoli più ampi e sinistri nel MCU.

Nel frattempo, il Murdock di Cox potrebbe diventare l’avvocato di qualsiasi supereroe. C’è persino la possibilità che Matt Murdock diventi il rivale di She-Hulk. Tuttavia, la vera eccitazione è chiaramente legata alla quarta stagione di Daredevil, il cui revival arriverà probabilmente nel 2023.

LEGGI ANCHE-> Come guardare Spider-Man: No Way Home, si può vedere in streaming il nuovo film di Spider-Man?

Questo confermerà presumibilmente se la quarta stagione di Daredevil sarà o meno una continuazione o un reboot soft per le fasi attuali e successive del MCU.