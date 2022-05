Emily in Paris 3, le riprese inizieranno proprio quest’estate

Netflix annuncia che la terza stagione di Emily in Paris, con Lily Collins nel ruolo principale, inizierà la produzione quest’estate.

La terza stagione di Emily in Paris inizierà la produzione quest’estate. Creata da Darren Star, Emily in Paris segue l’ambiziosa Emily Cooper (Lily Collins), una giovane donna di Chicago che si trasferisce a Parigi per l’opportunità di lavoro della sua vita.

Debuttando su Netflix nel 2020, Emily in Paris ha attirato paragoni con Sex and the City, ricevendo recensioni contrastanti e crescendo in popolarità. All’inizio di quest’anno, poco dopo l’uscita della seconda stagione, Netflix ha annunciato di aver rinnovato Emily in Paris per le stagioni 3 e 4. Ora, lo streamer offre un aggiornamento molto interessante sulla serie.

Secondo Netflix, le riprese della terza stagione di Emily in Paris inizieranno quest’estate, come annunciato da Star durante l’evento Emily in Paris PaleyFest. In quell’occasione è stato anche rivelato che Lucien Laviscount, che interpreta Alfie, è stato promosso a series regular. Al momento, Netflix non ha ancora annunciato la data di uscita della terza stagione ma siamo sicuri che a breve ne sapremo molto di più.

Caratterizzata da un triangolo amoroso, nuove avventure e tanta moda, la seconda stagione di Emily in Paris si è conclusa con un cliffhanger che ha lasciato tutti con il fiato sospeso, la storia inizia a farsi complicata per la giovane Emily, non è più tempo di giocare, ma di fare scelte difficili.

Con l’inizio della produzione della terza stagione tra pochissimo tempo, è probabile che gli spettatori non dovranno aspettare a lungo per potersi gustare i nuovi attesissimi episodi, che probabilmente uscirà nel corso dell’anno. La serie di successo è interpretata anche da Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, Camille Razat e Kate Walsh.

Per quanto riguarda la trama della terza stagione si può ipotizzare che Emily in Paris continuerà a seguire il personaggio principale mentre affronta la sua carriera, le sue amicizie, il mondo degli appuntamenti, i triangoli amorosi in cui si trova sempre invischiata e nuove esperienze che nelle prime due stagioni l’hanno portata a crescere molto, tutto condito da quel gioioso umorismo fresco e leggero che ha reso la serie tanto amata dal pubblico.

Emily in Paris è un tuffo in un mondo spensierato, quella freschezza che tanto ci manca in un periodo storico tanto difficile per tutti.