Winnie The Pooh, Blood & Honey, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che devi sapere

Dopo che Winnie the Pooh è diventato di dominio pubblico, un film horror intitolato Winnie the Pooh: Blood & Honey è in fase di produzione indipendente. Ecco cosa sappiamo.

Il film di prossima uscita Winnie the Pooh: Blood and Honey è una rivisitazione in chiave horror dell’amato personaggio per bambini. Scritto e diretto da Rhys Frake-Waterfield, Winnie the Pooh: Blood and Honey reimmagina un thriller splatter con protagonisti i personaggi di A. A. Milne.

Il più popolare dei personaggi di Milne è il gentile Winnie the Pooh (nonostante il suo divieto in Cina). Con le storie originali diventate di dominio pubblico, Pooh e Pimpi sono pronti a scatenarsi in una furia omicida, allontanandosi dai loro classici racconti di affascinanti avventure.

Produzione indipendente, Winnie the Pooh: Blood and Honey ha attirato l’attenzione quando sono stati diffusi online alcuni fotogrammi del film. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti da parte del pubblico: alcuni sono rimasti inorriditi dalla trasformazione di Winnie the Pooh, notando come le cose possano facilmente andare storte una volta che un’opera famosa diventa di dominio pubblico.

D’altro canto, altri hanno espresso un genuino interesse e curiosità per il bizzarro concetto, applaudendo l’immaginazione e la creatività del regista.

In una recente intervista, Frake-Waterfield ha raccontato quanto sia stato impegnativo bilanciare gli elementi dell’horror e della commedia, soprattutto perché i personaggi del suo film sono già consolidati.

Dopotutto, rispetto al film live-action su Christopher Robin, il film poteva semplicemente diventare una rivisitazione assurda e irrispettosa se non fosse stata fatta bene. La produzione è cominciata all’inizio del 2022 e le riprese sono state completate in soli 10 giorni. Tuttavia, mentre al momento si sa ben poco di Winnie the Pooh: Blood and Honey, ecco gli aggiornamenti sulla storia, il cast e la data di uscita.

Come può essere realizzato un film horror su Winnie The Pooh (e la Disney?)

Ogni anno, migliaia di opere creative diventano di pubblico dominio. Poiché queste opere letterarie e artistiche sono già libere da diritti di proprietà intellettuale, chiunque può utilizzarle e creare, pubblicare o distribuire opere basate su di esse senza richiedere una licenza. Secondo la legge statunitense sul diritto d’autore, le opere pubblicate dal 1923 al 1977 sarebbero entrate nel pubblico dominio 95 anni dopo la loro prima pubblicazione.

Quest’anno, quelle pubblicate nel 1926, tra cui il primo libro di Winnie the Pooh di A. A. Milne, passano al pubblico dominio. Ma nel 1966 la Disney acquisì i diritti d’autore dei personaggi e creò le sue versioni di Pooh – l’iconico orso giallo con la camicia rossa – e degli altri personaggi, come Pimpi, Ih-Oh e Christopher Robin.

Di conseguenza, tutto ciò che è incluso e dettagliato nel libro è diventato libero per tutti; il film è strettamente basato sul libro del 1926, con Pooh e Pimpi che indossano rispettivamente un abito da boscaiolo e abiti neri. Inoltre, poiché altri personaggi come Tigro sono stati introdotti successivamente e quindi ancora coperti da copyright, non appariranno nel film horror.

Il cast di Winnie the Pooh: Blood and Honey

Poiché Winnie the Pooh: Blood and Honey è un progetto indipendente e per questo ha un cast e una troupe ridotti. Craig David Dowsett interpreta Winnie the Pooh, mentre Chris Cordell interpreta Pimpi. A loro si aggiungono Amber Doig-Thorne, Danielle Scott, Maria Taylor, Danielle Ronald, Natasha Tosini, May Kelly, Paula Coiz e Natasha Rose Mills.

La trama

Recentemente, il regista ha rivelato alcuni dettagli sulla trama del film horror. Quando Christopher Robin lasciò Winnie the Pooh e Pimpi per il college, i due vennero trascurati e costretti a badare a se stessi, facendo sì che tornassero alle loro radici animali e diventassero selvaggi.

Pooh e Pimpi ricorrono alla caccia di prede e mangiano le loro vittime; prima degli eventi del film, i due mangiano persino Ih-Oh per sopravvivere. Anni dopo, Christopher tornerà con sua moglie, ma l’odio e il risentimento dei suoi vecchi amici si sono già riversati in una furia omicida che prende di mira le ragazze del college.

Data di uscita

A causa del grande successo ottenuto dalle foto del film, la post-produzione di Winnie the Pooh: Blood and Honey starebbe subendo una notevole spinta. Nonostante Waterfield sia impegnato in altri quattro film, la rivisitazione in chiave horror rimane una priorità assoluta.

Per questo motivo, anche se non è ancora stata annunciata una data ufficiale per la prima, il film potrebbe essere già pronto per l’uscita alla fine del 2022 o all’inizio del 2023.