The Big Bang Theory: Mayim Bialik protagonista della serie rivela i commenti offensivi che riceve

A tre anni dalla fine di The Big Bang Theory, la protagonista Mayim Bialik rivela alcuni dei commenti offensivi che riceve dal pubblico.

Mayim Bialik di The Big Bang Theory condivide alcuni dei commenti offensivi che ha ricevuto. Ex star bambina, l’attrice è nel mondo dello spettacolo da decenni, da quando ha recitato in Blossom. Si è presa una pausa dalla recitazione, ma alla fine è tornata per partecipare alla sitcom della CBS The Big Bang Theory.

Debuttando nel 2007, The Big Bang Theory è andata in onda per 12 stagioni, la maggior parte delle quali è stata la commedia numero uno in diversi paesi. La Bialik interpretava Amy Farrah-Fowler, praticamente la versione femminile di Sheldon Cooper. L’attrice è stata introdotta alla fine della terza stagione ed è diventata un personaggio fisso della serie.

Alla fine i due sono diventati una coppia e sono rimasti insieme per tutti gli anni successivi, fino a sposarsi e a vincere il Premio Nobel per la Fisica. Dopo la fine di The Big Bang Theory nel 2019, la Bialik si è concentrata su altri impegni, recitando in una nuova sitcom, Call Me Kat e conducendo temporaneamente Jeopardy! Nonostante il successo televisivo, non è immune da commenti offensivi.

Durante il suo podcast, Mayim Bialik’s Breakdown, ne parla con l’ospite Justin Long, l’attore rivela che spesso riceve commenti sulla sua conduzione di Jeopardy!, dato che il pubblico non si trattiene dal dire se preferisce lei al suo co-conduttore, Ken Jennings. La Bialik racconta anche del fatto che la gente parla apertamente del suo aspetto.

Così l’attrice racconta, “A volte mi dicono: “Non ti preferiamo a Ken…”. Le persone ti dicono esattamente come si sentono. Ad esempio: “Ti ho visto su una rivista. Ero molto confuso. Sembravi carina”. Mi capita spesso”.

Non è un segreto che ci sia stata molta confusione su chi avrebbe potuto sostituire Alex Trebek in modo permanente come conduttore di Jeopardy! L’icona del game show è deceduta nel 2020 e da allora la ABC ha fatto avvicendare una serie di conduttori di rimpiazzo. Alla fine, la scelta è ricaduta sulla Bialik e Jennings, che in passato è stato un giocatore.

Ora i due si alternano alla conduzione della serie, senza che apparentemente ci sia alcun segno che la rete ne scelga uno a breve. Considerando la popolarità di Jeopardy!, un quiz televisivo seguitissimo in America, per non parlare di quanto fosse amato Trebek, i fan sono comprensibilmente coinvolti e sia Jennings che la Bialik hanno i loro rispettivi sostenitori.

Per quanto riguarda i commenti di cattivo gusto sul suo aspetto, non aiuta il fatto che The Big Bang Theory abbia creato per lei l’immagine di una donna secchiona stereotipata, così come ha fatto con tutti e quattro i membri maschili del cast principale dello show.

A peggiorare la situazione c’è il fatto che la sitcom ha usato questa immagine come punto di riferimento per la relazione tra Amy e Penny, spesso sessualizzata nella serie.

In ogni caso, il fatto che la Bialik si sia aperta su questo argomento è un’ottima cosa, perché permette ai suoi fan di conoscere i lati negativi dell’essere una celebrità che ha interpretato un ruolo fuori dai classici canoni di bellezza.