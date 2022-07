Sex Education, uno dei personaggi principali non tornerà. È ufficiale

La quarta stagione di Sex Education non avrà un personaggio importante, nonostante fosse parte integrante della trama della terza stagione dello show di successo di Netflix.

L’attrice Patricia Allison, che in Sex Education interpreta Ola, non tornerà per la quarta stagione. Dopo tre apprezzate stagioni della commedia britannica di Netflix, la quarta stagione è destinata a tornare, anche se non è stata fissata una data di uscita.

Molti si aspettano che questa quarta stagione sia l’ultima, Sex Education è interpretata anche da Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Emma Mackey e Aimee Lou Wood.

Ola, il personaggio di Allison, ha avuto un bel percorso in Sex Education, nella serie usciva con il protagonista Otis Milburn e in seguito ha frequentato il personaggio forse più bizzarro della serie, Lily, lei è anche la figlia di Jakob, la compagna di Jean Milburn.

Ola ha visto un’evoluzione sfaccettata nell’ultima stagione, quando ha vissuto la sua evoluzione in mezzo al caos che la circondava, tra cui una relazione difficile con Lily, il padre Jakob che ha messo incinta Jean e poi, di conseguenza, Jean e Jakob che hanno cercato di formare una famiglia insieme a Ola e Otis in attesa del loro bambino.

Nonostante la presenza attiva di Ola nella terza stagione, il personaggio purtroppo non tornerà nella quarta stagione di Sex Education, come spiega l’attrice Allison in un’intervista a Capital XTRA. Dopo aver interpretato Ola per tre anni in Sex Education, l’attrice lascerà la serie per dedicarsi ad altri progetti. Allison ammette che, anche se sta per lasciare la serie, “ha assolutamente amato essere in Sex Education per così tanto”.

La stessa ha dichiarato, “Ho assolutamente amato essere in Sex Education e interpretare Ola. Ma purtroppo non mi unirò alla squadra per la quarta stagione. Mi dispiace molto dovervelo dire, ragazzi. Ma mi dedicherò ad altre piccole cose, mi si sono presentate altre opportunità. L’ho fatto per tre anni e l’ho amato sinceramente. Amo lo spettacolo. Prima o poi bisogna, immagino, dire addio. Ma ci sono altre cose in arrivo! Ed è davvero eccitante”.

Sebbene l’addio di Ola sia certamente deludente, è comunque eccitante che un’attrice meno nota come Allison sia ora abbastanza impegnata da vedersi offrire progetti contrastanti. Come molte delle star di Sex Education, Allison ha avuto pochissimi ruoli in passato, rendendo Sex Education un ruolo di successo.

L’attrice ha interpretato brillantemente il ruolo di Ola, energica, spumeggiante e piena di spirito e si spera che porterà questa dinamica anche nei progetti futuri. Allison non è l’unica delle star di Sex Education ad aver ottenuto un maggiore riconoscimento. Gatwa interpreterà il Quattordicesimo Dottore in Doctor Who e Mackey sarà la protagonista del prossimo film di Greta Gerwig su Barbie, che ha già ricevuto molta attenzione da parte della stampa.

La partenza di Ola rappresenterà una nuova sfida per il team della serie di successo. Scrivere di un personaggio centrale la cui dipartita non è stata pianificata prima della chiusura della stagione è sempre impegnativo, e lo è soprattutto per la quarta stagione, dato che Ola e suo padre Jakob hanno avuto un ruolo così centrale nella terza stagione.

Con la rivelazione del vero padre del bambino di Jean, Joy, forse anche Jakob potrebbe uscire dalla serie. Se Jakob diventerà centrale, tuttavia, gli sceneggiatori dovranno trovare un modo creativo per portare avanti la trama senza che sua figlia Ola entri in gioco.

La quarta stagione di Sex Education uscirà su Netflix, anche se la data di uscita non è ancora stata decisa.