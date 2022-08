Better Call Saul 6, siamo arrivati a Breaking Bad. Recensione episodio 11

Alcuni volti familiari appaiono in questo nuovo episodio di Better Call Saul, mentre Jimmy si ritrova a ricadere in vecchi schemi.

Non sorprende che una serie parzialmente incentrata sui meccanismi interni di un cartello della droga sia così abile nel presentare una parabola sulla dipendenza.

Breaking Bad ha esplorato il tema della dipendenza con Jesse e Jane in modo tradizionale, anche se straziante, ma in Better Call Saul la dipendenza di Jimmy non è chimica. Jimmy ha una dipendenza dalla truffa.

Il fascino delle cose più belle della vita, il brivido della truffa, il senso di potere e di importanza che Jimmy trae dal suo piano, è uno sballo che per lui è più grande di qualsiasi cristallo blu. C’è qualcosa di immensamente potente nel sapere in cosa si è bravi. È bastata una semplice rapina in un centro commerciale per fargli tornare la memoria.

Anche se Jimmy ha molti nomi – Saul, Gene, Viktor – forse Icaro sarebbe stato un soprannome appropriato per lui durante questo episodio, dato che presenta due momenti, uno all’inizio della linea temporale di Breaking Bad e uno nel presente come Gene a Omaha, che mostrano Jimmy volare troppo vicino al sole.

Altri cercano di avvertirlo e di fargli cambiare rotta, ma in entrambe le linee temporali vediamo quello che sembra essere un errore di giudizio e un momento di non ritorno.

Nella linea temporale di Breaking Bad, sappiamo cosa succede quando Jimmy ignora il consiglio di Mike e va a incontrare Walter White a una fiera scientifica scolastica. Il legame con Walt fa di Jimmy un uomo molto ricco, ma manda all’aria la sua vita.

Il destino che attende Gene a Omaha è ancora più ignoto, ma quello che sappiamo sulla situazione non promette nulla di buono. L’FBI è ancora alla ricerca di Saul Goodman e l’irruzione in casa di un uomo che potrebbe essere sveglio potrebbe portare a un arresto. Tuttavia, Jimmy McGill non riesce a trattenersi.

Per molti, “Breaking Bad” sarà un episodio molto discusso grazie al ritorno di Bryan Cranston e Aaron Paul nei panni di Walter White e Jesse Pinkman. Sebbene sia comprensibile la gioia di molti per il ritorno di questi personaggi iconici, il loro cameo qui sembra superfluo.

Forse nell’episodio della prossima settimana ci sarà un’interazione più corposa, ma rivisitare la coppia durante i primi giorni della loro operazione, mentre bisticciano su uno dei punti di contesa preferiti, il camper, sembra un puro fan service.

Anche la sorpresa della loro apparizione è stata rovinata online e il suo impatto è stato attenuato dopo aver visto lo stesso trucco messo in atto per El Camino solo pochi anni fa. Vedere un Aaron Paul molto più vecchio chiedere finalmente chi è Lalo non ha una grande reazione.

Molto più interessante invece il modo in cui “Breaking Bad” ha lentamente trasformato Gene Takvoic in Saul Goodman. Dopo la rapina al centro commerciale, Gene usa Jeff e il suo amico per eseguire piani di furto d’identità ai danni di consulenti finanziari, facendoli ubriacare e poi drogandoli nel taxi di Jeff mentre tornavano a casa, in modo da potersi introdurre facilmente nelle loro abitazioni e rubare informazioni riservate come numeri di carte di credito, registri di investimenti e fiscali, estratti conto e password personali.

Man mano che il trio diventa una macchina ben oliata, ritornano i piccoli tratti della vecchia vita di Gene come Saul: l’auricolare Bluetooth, i telefoni usa e getta per i suoi soci, gli pseudonimi, le donne della notte, persino il vecchio Swing Master. A Gene basta un solo colpo per tornare in gioco.

Le cose si mettono male quando l’amico di Jeff si rifiuta di continuare con il loro attuale giro dopo aver scoperto che uno degli uomini ha il cancro. Lo sconvolgimento che ne deriva mette in guardia la madre di Jeff dai loro incontri notturni.

Gene sostiene che il cancro non fa di una persona un santo, come sa fin troppo bene per esperienza, ma c’è qualcosa di significativo nel fatto che l’amico di Jeff ha una chiara linea morale mentre lui no. Non volendo sprecare l’occasione, si dirige a casa dell’uomo e rompe una finestra per entrare.

A differenza delle loro precedenti riscossioni, ora ha lasciato le prove di un ingresso forzato. È sorprendente la rapidità con cui Gene è passato dal panico per le facce sospette nella zona ristorazione del centro commerciale a questo momento. È quasi come se volesse essere scoperto.

E forse è così. Un elemento chiave di questo episodio si verifica all’inizio, quando Gene chiama Francesca ad Albuquerque per avere informazioni sulla sua vecchia squadra e sulle sue proprietà. Riceve cattive notizie su quasi tutti i fronti, finché Francesca non dice che Kim ha chiamato e chiesto di lui.

Questo porta Gene a chiamare la Palm Coast Sprinklers in Florida per cercare di contattare la donna, ma non riusciamo a sentire il contenuto della telefonata, ci limitiamo a guardare Gene che si agita all’interno della cabina telefonica durante le conseguenze.

Kim non lavorava più lì? Gli è stato impedito di parlare con lei? È successo qualcosa di peggio? La curiosità inizia a salire alle stelle. Forse Gene sperava in una sorta di ricongiungimento con Kim e ora che non è più possibile, si rende conto che deve sfruttare al massimo il tempo che gli rimane, proprio come l’uomo con il cancro.

È lecito supporre che gli ultimi due episodi copriranno gli eventi delle linee temporali di Omaha e Breaking Bad, anche se cosa accadrà non è dato saperlo.

Uno dei punti forti della puntata è come Peter Gould e il suo team abbiano tenuto le persone sulle spine per questi episodi finali, saltando abbastanza intorno alla linea temporale per non farci sentire completamente orientati. Per come si stanno mettendo le cose, non sembra che Gene seguirà ancora a lungo i semplici ritmi del Cinnabon.